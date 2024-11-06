На подиумах модели шагали в свитерах с ориентиром на практичность и уют, пишет 24 Канал со ссылкой на L'Officiel. Стилисты отмечают, что в этом сезоне они являются важной частью стильных сочетаний. Чтобы создать множество красивых образов, предлагаем посмотреть фасоны, которые представили дизайнеры.
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Гибрид шарфа и свитера
Не так давно в моде появилось пальто с шарфом, которое вшито в верхнюю одежду. Тренд на него начался со скандинавского бренда Toteme и его моделью в 2021 году.
Теперь бренды решили представить гибрид шарфа и свитера. Эта вещь имеет довольно интересный вид. Вы можете приобрести уже готовый такой свитер или сочетать вместе с ним шарф в тон. Важно только, чтобы он воспроизводил цвет и текстуру свитера.
Стильные свитера на осень 2024 / Фото L'Officiel
С высокой горловиной
Свитер с горловиной – это один из самых популярных вариантов, который относится к базовому элементу гардероба. Комбинируйте такой свитер с замшевой юбкой, сочетайте с кожаными брюками или палаццо.
Красивые свитера на осень 2024 / Фото L'Officiel
В стиле ретро
Узор аргайл с ромбами и квадратами – идеальный вариант для свитера на осеннюю пору. Бренд Altuzarra рекомендует сочетать ретро-свитер с юбкой в длине макси, а Balmain с кожаными брюками и пальто.
Стильные свитера на осень 2024 / Фото L'Officiel
Классический
Выбирайте свитер в нейтральных оттенках, который займет особое место в моде благодаря своей универсальности. Этот классический свитер дополняйте кожаными брюками, юбкой с высокими сапогами или базовой юбкой в длине макси.
Модные свитера на осень 2024 / Фото L'Officiel
Пушистый
В осенне-зимнюю пору пушистые текстуры занимают особое место. Выглядят они довольно непринужденно и празднично. Выбирайте для себя свитера из мохера или с объемным пушком.
Стильные свитера на осень 2024 / Фото L'Officiel
Укороченный
Чтобы разнообразить свои образы и сделать их более интересными, рекомендуем добавить в гардероб укороченные свитера. Определенный период они считались антитрендовыми, впрочем в этом году вернутся в моду. Носить их надо обязательно с термобельем или майкой под низом.
Эффектные свитера на осень 2024 / Фото L'Officiel
Что касается цветов, то актуальными всегда останутся два цвета – белый и черный, которые подойдут к любому низу. К бессмертной классике относится серый, коричневый или красный, а вот в тренде этого года будет свитер в оттенке бордо. Отдельное звено занимают сочные, яркие цвета свитеров, которые являются прекрасной акцентной вещью в образе.