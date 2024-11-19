Сучасні головні убори поєднують в собі комфорт та сучасний дизайн, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку стилістки Yliko. Щодо кольорів та матеріалів, то тут варто опиратися на власний гардероб та вибирати ті головні убори, які підійдуть до вашого верхнього одягу.

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Стилістка розповіла, що до найпопулярніших кольорів належать: кремовий, карамельний, бордовий, пудровий, рожевий та графітовий. Серед матеріалів популярними є такі матеріали: екохутро, кашемір, шкіра, вовна, букле й трикотаж.

Усі трендові головні убори на зиму здатні не лише зігріти, але й стануть стильним акцентом у вашому образі.

Хутряна панама

Доповнюйте свої шуби та дублянки стильними хутряними панамами з довгим чи коротким ворсом. Стильно виглядатиме головний убір в тон до верхнього одягу.



Головні убори на осінньо-зимову пору / Фото з інстаграму стилістки Yliko

Шапка біні

Базова шапка завжди буде актуальною, тож чудово підійде до парок, пуховиків та іншого верхнього одягу на зимову пору року.



Головні убори на осінньо-зимову пору / Фото з інстаграму стилістки Yliko

Берет

У моді знову класичні шерстяні берети, втім тепер вони будуть актуальними зі шкіряними вставками, вишивкою чи блискітками. Розкішний вигляд мають металізовані чи оксамитові моделі. Чудово доповнити зимовий гардероб зможуть яскраві кольорові берети - червоний чи смарагдовий.



Головні убори на осінньо-зимову пору / Фото з інстаграму стилістки Yliko

Балаклава

Добре захищають від холоду моделі з м’яких матеріалів (вовни чи кашеміру). Щоб додати образу ефектності, обирайте для себе балаклави з декоративними елементами: перлинами, металевими вставками та вишивкою.



Головні убори на осінньо-зимову пору / Фото з інстаграму стилістки Yliko

Капор

Цей головний убір з в’язаної тканини нагадує мікс капюшона та шапки, тож стане ідеальним варіантом для створення затишного образу.



Головні убори на осінньо-зимову пору / Фото з інстаграму стилістки Yliko

Хустки

У моді будуть хустки в стилі ретро – шовкові чи вовняні, з великими геометричними чи флористичними принтами. Такі шарфи можна зав’язувати як шапку, залишаючи кінці вільними.



Головні убори на осінньо-зимову пору / Фото з інстаграму стилістки Yliko

Ці головні убори підійдуть до різноманітного верхнього одягу, тож будуть легкі в стилізації. До підборів обирайте панаму та берет, а всі інші головні убори комбінуйте з уггами чи теплими чоботами.