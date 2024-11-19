Современные головные уборы сочетают в себе комфорт и современный дизайн, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу стилистки Yliko. Относительно цветов и материалов, то стоит опираться на собственный гардероб и выбирать те головные уборы, которые подойдут к вашей верхней одежде.

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Стилист рассказала, что к самым популярным цветам относятся: кремовый, карамельный, бордовый, пудровый, розовый и графитовый. Среди материалов популярны такие материалы: экомех, кашемир, кожа, шерсть, букле и трикотаж.

Все трендовые головные уборы на зиму способны не только согреть, но и станут стильным акцентом в вашем образе.

Меховая панама

Дополняйте свои шубы и дубленки стильными меховыми панамами с длинным или коротким ворсом. Стильно будет смотреться головной убор в тон к верхней одежде.



Головные уборы на осенне-зимнюю пору / Фото из инстаграма стилистки Yliko

Шапка бини

Базовая шапка всегда будет актуальной, поэтому прекрасно подойдет к парок, пуховиков и другой верхней одежды на зимнее время года.



Головные уборы на осенне-зимнюю пору / Фото из инстаграма стилистки Yliko

Берет

В моде снова классические шерстяные береты, впрочем теперь они будут актуальными с кожаными вставками, вышивкой или блестками. Роскошный вид имеют металлизированные или бархатные модели. Прекрасно дополнить зимний гардероб смогут яркие цветные береты - красный или изумрудный.



Головные уборы на осенне-зимнюю пору / Фото из инстаграма стилистки Yliko

Балаклава

Хорошо защищают от холода модели из мягких материалов (шерсти или кашемира). Чтобы добавить образу эффектности, выбирайте для себя балаклавы с декоративными элементами: жемчужинами, металлическими вставками и вышивкой.



Головные уборы на осенне-зимнюю пору / Фото из инстаграма стилистки Yliko

Капор

Этот головной убор из вязаной ткани напоминает микс капюшона и шапки, поэтому станет идеальным вариантом для создания уютного образа.



Головные уборы на осенне-зимнюю пору / Фото из инстаграма стилистки Yliko

Платки

В моде будут платки в стиле ретро – шелковые или шерстяные, с крупными геометрическими или флористическими принтами. Такие шарфы можно завязывать как шапку, оставляя концы свободными.



Головные уборы на осенне-зимнюю пору / Фото из инстаграма стилистки Yliko

Эти головные уборы подойдут к разнообразной верхней одежде, поэтому будут легки в стилизации. К каблукам выбирайте панаму и берет, а все остальные головные уборы комбинируйте с уггами или теплыми сапогами.