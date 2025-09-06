Забудьте про бордо: головним у сезоні-2025 стане інший відтінок розкоші
- Королівський фіолетовий стає головним трендом осені-2025, замінюючи бордовий як символ розкоші та величі.
- Він вже з'явився у колекціях таких брендів, як Valentino, Alexander McQueen та Miu Miu.
Бордовий колір довгий час вважався квінтесенцією осіннього стилю. Але цього сезону йому з'явилася гідна заміна.
На подіуми провідних світових брендів повернувся королівський фіолетовий, який часто асоціюється з розкішшю та величчю. Детальніше про трендовий колір 2025 року розповідає 24 Канал з посиланням на Who What Wear.
Який відтінок стане головним трендом осені-2025?
Фіолетовий колір, який вже давно став синонімом королівської величі, знову стає ключовим вибором для любителів моди, які прагнуть сміливої, сучасної та розкішної естетики.
Королівський пурпуровий знову в моді / Фото Pinterest
Експерти рекомендують цей яскравий відтінок як альтернативу для тих, хто вважає бордовий занадто передбачуваним.
Королівський фіолетовий називають відтінком розкоші та величі / Фото Pinterest
Відомі модні будинки, такі як Valentino та Alexander McQueen, продемонстрували легкі куртки та верхній одяг у насичених відтінках фіолетового, а Miu Miu включили цей колір до низки аксесуарів, зокрема сумок та масивних черевиків.
Сумка Miu Miu у трендовому фіолетовому відтінку / Фото TW
Який ще відтінок у тренді восени-2025?
Кобальтовий синій переживає друге народження у світі моди. Цей відтінок асоціюється з силою, стабільністю та спокоєм, і стає символом впевненості та яскравої індивідуальності в сучасній моді.
На цьогорічному тижні моди колір помітно проявився: від офісних спідниць і спортивних курток до великих сумок і плісированих штанів. Також широко представлений у взутті, аксесуарах, макіяжі та манікюрі.
