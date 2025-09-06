Бордовий колір довгий час вважався квінтесенцією осіннього стилю. Але цього сезону йому з'явилася гідна заміна.

На подіуми провідних світових брендів повернувся королівський фіолетовий, який часто асоціюється з розкішшю та величчю. Детальніше про трендовий колір 2025 року розповідає 24 Канал з посиланням на Who What Wear.

Який відтінок стане головним трендом осені-2025?

Фіолетовий колір, який вже давно став синонімом королівської величі, знову стає ключовим вибором для любителів моди, які прагнуть сміливої, сучасної та розкішної естетики.



Королівський пурпуровий знову в моді / Фото Pinterest

Експерти рекомендують цей яскравий відтінок як альтернативу для тих, хто вважає бордовий занадто передбачуваним.



Королівський фіолетовий називають відтінком розкоші та величі / Фото Pinterest

Відомі модні будинки, такі як Valentino та Alexander McQueen, продемонстрували легкі куртки та верхній одяг у насичених відтінках фіолетового, а Miu Miu включили цей колір до низки аксесуарів, зокрема сумок та масивних черевиків.



Сумка Miu Miu у трендовому фіолетовому відтінку / Фото TW

Який ще відтінок у тренді восени-2025?

Кобальтовий синій переживає друге народження у світі моди. Цей відтінок асоціюється з силою, стабільністю та спокоєм, і стає символом впевненості та яскравої індивідуальності в сучасній моді.

На цьогорічному тижні моди колір помітно проявився: від офісних спідниць і спортивних курток до великих сумок і плісированих штанів. Також широко представлений у взутті, аксесуарах, макіяжі та манікюрі.