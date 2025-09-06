Бордовый цвет долгое время считался квинтэссенцией осеннего стиля. Но в этом сезоне ему появилась достойная замена.

На подиумы ведущих мировых брендов вернулся королевский фиолетовый, который часто ассоциируется с роскошью и величием. Подробнее о трендовом цвете 2025 года рассказывает 24 Канал со ссылкой на Who What Wear.

Какой оттенок станет главным трендом осени-2025?

Фиолетовый цвет, что уже давно стал синонимом королевского величия, снова становится ключевым выбором для любителей моды, которые стремятся к смелой, современной и роскошной эстетике.



Королевский пурпурный снова в моде / Фото Pinterest

Эксперты рекомендуют этот яркий оттенок как альтернативу для тех, кто считает бордовый слишком предсказуемым.



Королевский фиолетовый называют оттенком роскоши и величия / Фото Pinterest

Известные модные дома, такие как Valentino и Alexander McQueen, продемонстрировали легкие куртки и верхнюю одежду в насыщенных оттенках фиолетового, а Miu Miu включили этот цвет в ряд аксессуаров, в частности сумок и массивных ботинок.



Сумка Miu Miu в трендовом фиолетовом оттенке / Фото TW

Какой еще оттенок в тренде осенью-2025?

Кобальтовый синий переживает второе рождение в мире моды. Этот оттенок ассоциируется с силой, стабильностью и спокойствием, и становится символом уверенности и яркой индивидуальности в современной моде.

На нынешней неделе моды цвет заметно проявился: от офисных юбок и спортивных курток до больших сумок и плиссированных брюк. Также широко представлен в обуви, аксессуарах, макияже и маникюре.