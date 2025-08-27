Цієї осені салони краси готуються прийняти новий тренд – Smoked Suede Brunette. Відтінок поєднує в собі насичені глибокі коричневі тони з ледь помітними димчастими нотками.

Він обіцяє стати найбільш жаданим у цьому сезоні. Про це пише 24 Канал з посиланням на City Magazine.

Який колір волосся модний цієї осені?

Коричневий повертається у світ моди, але з новим відтінком. У цьому сезоні він набуває багатого і багатовимірного сприйняття, відходячи від своїх традиційних асоціацій.

Колористи надаватимуть перевагу світлим, холодним півтонам і димчастим текстурам, які будуть мати відтінок м'якості. Ця нова інтерпретація коричневого – символ сучасної розкоші. Замість того, щоб вимагати уваги, цей універсальний колір підсилює зсередини, бездоганно доповнюючи кожен зі стилів.

Smoked Suede Brunette – "новий нейтральний" відтінок, що пасує майже кожній і надає волоссю сяйного, доглянутого вигляду,

– каже стиліст Джейкоб Шварц.



Цей відтінок – тренд осені-2025 / Фото Pinterest

За його словами, відтінок має поєднувати в собі насичені шоколадні тони з ледь помітним димчастим мерехтінням, створюючи гармонійний баланс між теплом і прохолодою. Універсальність цього кольору дозволяє чудово адаптуватися до руху волосся, підкреслюючи його природну динаміку м'яким блиском.

Переваги трендового відтінку

Smoked Suede Brunette набирає обертів насамперед завдяки своїй практичності. Цей відтінок вимагає мінімального догляду, оскільки відросле коріння плавно зливається, додаючи глибини, а не применшуючи загальний вигляд.

Підходить як для прямого, так і для хвилястого волосся, доповнює різні тони шкіри та ідеально поєднується з акцентом на мінімалізмі та автентичності в моді. Ще й вдало доповнює осінню колірну гаму.



Smoked Suede Brunette поєднує насичені коричневі тони з димчастими нотками / Фото Pinterest

