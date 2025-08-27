Самый трендовый цвет волос осени-2025: совсем скоро его будут делать во всех салонах
- Новый трендовый оттенок волос осени 2025 года – Smoked Suede Brunette, сочетающий насыщенные коричневые тона с дымчатыми нотками.
- Этот оттенок требует минимального ухода, подходит для разных типов волос и дополняет современные тенденции минимализма.
Этой осенью салоны красоты готовятся принять новый тренд Smoked Suede Brunette. Оттенок сочетает в себе насыщенные глубокие коричневые тона с едва заметными дымчатыми нотками.
Он обещает стать самым желанным в этом сезоне. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на City Magazine.
Какой цвет волос модный этой осенью?
Коричневый возвращается в мир моды, но с новым оттенком. В этом сезоне он приобретает богатого и многомерного восприятия, отходя от своих традиционных ассоциаций.
Колористы будут отдавать предпочтение светлым, холодным полутонам и дымчатым текстурам, которые будут иметь оттенок мягкости. Эта новая интерпретация коричневого – символ современной роскоши. Вместо того, чтобы требовать внимания, этот универсальный цвет усиливает изнутри, безупречно дополняя каждый из стилей.
Smoked Suede Brunette – "новый нейтральный" оттенок, подходящий почти каждой и придает волосам сияющий, ухоженный вид,
– говорит стилист Джейкоб Шварц.
Этот оттенок – тренд осени-2025 / Фото Pinterest
По его словам, оттенок должен сочетать в себе насыщенные шоколадные тона с едва заметным дымчатым мерцанием, создавая гармоничный баланс между теплом и прохладой. Универсальность этого цвета позволяет прекрасно адаптироваться к движению волос, подчеркивая их естественную динамику мягким блеском.
Преимущества трендового оттенка
Smoked Suede Brunette набирает обороты прежде всего благодаря своей практичности. Этот оттенок требует минимального ухода, поскольку отросшие корни плавно сливаются, добавляя глубины, а не умаляя общий вид.
Подходит как для прямых, так и для волнистых волос, дополняет различные тона кожи и идеально сочетается с акцентом на минимализме и аутентичности в моде. Еще и удачно дополняет осеннюю цветовую гамму.
Smoked Suede Brunette сочетает насыщенные коричневые тона с дымчатыми нотками / Фото Pinterest
А какие стрижки идеальны для круглого лица?
Удачно подобранная стрижка может значительно улучшить внешний вид круглолицего человека, создавая баланс и изменяя формы. Существует как минимум 3 идеальные стрижки для круглого лица:
- Длинные слои и средняя длина.
- Косая челка – лучший выбор.
- Прямая средняя длина с легкой градуировкой.
