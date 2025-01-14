Червона помада – головний beauty-тренд 2025 року: ось, як треба робити макіяж

Помада червоного кольору хоч і не є ходовою на кожен день, втім вона вважається класикою, яка ніколи не виходить з моди. Цього року червоні вуста займатимуть в макіяжі чільне місце.

Червоні губи не лише притягують до себе погляди оточуючих, але й задають тренд усьому образу, пише 24 Канал.

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Попри те, що більшість дівчат віддають перевагу базовій коричневій чи рожевій помаді, або ж прозорому блиску, саме помада червоного кольору серед усіх декоративних косметичних засобів є найпопулярнішою та найзатребуванішою.

Червона помада – тренд 2025 року

Незалежно від сезонів й тенденцій, червона помада – це класика, яка ніколи не здаватиме своїх позицій в beauty-індустрії. Кожна жінка, яка нанесе на вуста помаду червоного кольору, одразу відчуває впевненість у собі та силу.



Червона помада – тренд 2025 року / Фото Pinterest

Відтінків червоної помади є кілька. До нейтрального варіанту належить класична яскрава червона помада, далі йде холодний підтон й теплий підтон. Для повсякдення жінки не надто охочі фарбувати губи червоною помадою, однак попри такий сміливий вибір, вона автоматично додасть витонченості будь-якому образу, освіжить обличчя й приверне до себе увагу.

Щоб створити трендовий макіяж, потрібно лише нафарбувати губи червоною помадою й залишити очі "голими" чи "лисими". Це означає, що верхня частина обличчя має бути максимально природною.



Червона помада – тренд 2025 року / Фото Pinterest

Можна олівцем підкреслити міжвійку й мінімально нанести на вії туш, або ж взагалі обійтися без неї. Заради ефектності й свіжості варто трішки нанести хайлайтера. Цього буде достатньо, щоб створити актуальний макіяж.

Ягідний відтінок на вустах ідеально підходить не лише для весняної чи літньої пори. Сміливо фарбуйте губи червоною помадою й довершуйте образ розкішною шубою, довгим пальтом чи цікавою дублянкою з овчиною.



Червона помада – тренд 2025 року / Фото Pinterest

Не бійтеся використовувати червону помаду для денних прогулянок. Повірте, ваш образ вмить стане неймовірним, а з таким ефектним макіяжем будь-яка дівчина буде відчувати себе особливою.