Особиста сторінка дівчини у тіктоці рясніє безліччю страхітливими гривами. Найпопулярніші з них зібрали понад 150 мільйонів переглядів – це клоун Пеннівайз з фільму "Воно" та Ґолум з "Володара перснів".

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Блогерка створює моторошний грим

У застосунку тікток Холлі Мюррей – справжня зірка. За нею стежать багато мільйонів підписників, які захопливо спостерігають за тим, як вона вміло перетворюється в моторошних персонажів. Найчастіше дівчина вдається до гримування відомих героїв з фільмів жахів.

Макіяж клоуна Пеннівайза

Цей відеоролик зібрав 167 мільйонів переглядів. Спочатку дівчина намалювала на тілі вбрання, тоді додала перуку з помаранчевим волоссям та довгим чолом.

Холлі вміло зафарбувала обличчя спеціальною білою фарбою для макіяжів, а тоді червоним пензлем відтворила червоні губи та лінії, які простягалися вгору до чола від кутиків губ.

Перевтілення в клоуна Пеннівайза: дивіться відео

Макіяж страхітливого Ґолума

Цей грим на сторінці зібрав 185 мільйонів переглядів та є найпопулярнішим в доробку блогерки. Щоб відтворити персонажа з "Володара перснів", Холлі одягнула шапочку на волосся з прозорого матеріалу, яку зафарбувала тональною основою. За допомогою пензля вона відтворила зморшки на лиці, а моторошного вигляду додали страшні лінзи, капа із моторошними зубами та кілька довгих волосин на голові.

Перевтілення в Ґолума: дивіться відео

Грим Міккі Мауса

Блогерка навіть вирішила вдатися до експерименту та відтворити страхітливого Міккі Мауса. Для цього їй довелося накласти багато об’ємних вставок на обличчя, які вона розфарбувала. Габаритні щоки, брови, ніс, рот та вуха дозволили блогерці повністю передати моторошний вигляд навіть милого мультиплікаційного героя.

Перевтілення в Міккі Мауса: дивіться відео

Грим свині

Холлі Мюррей зібрала понад 37 мільйонів переглядів на відеоролику з гримом свині. Відтворення цього гриму зайняло в дівчини доволі багато часу, оскільки потребував неабияких послідовних рухів приліплювання та розфарбовування об’ємних елементів – від носа до вух. У результаті перевтілення й справді вийшло страхітливим.

Перевтілення у свиню: дивіться відео

Грим трипофобії

Візажистка вирішила навіть відтворити грип трипофобії – страхом перед скупченням отворів (пемза, губка для миття посуду, лійка для душу). Для цього перевтілення дівчина витратили 17 годин, але показала неймовірний результат.

Перевтілення в трипофобію: дивіться відео

У тіктоці блогерки можна знайти страхітливий образ Грінча, телепузика, цукеркового клоуна та популярного монстра Хагі Вагі. На кожен грим дівчина витрачає мінімум 10 годин, оскільки вона не лише наносить макіяж, але й працює над найменшими деталями для створення відеоролика. Саме тому вона має багатомільйонну аудиторію та збирає тисячі коментарів та вподобань.