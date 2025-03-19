Який чубчик ідеально підходить для круглого обличчя: таку стрижку обирають зірки

Підібрати чубчик для круглого обличчя можна легко. Є хороший варіант, що ідеально підійде в такому випадку.

Багато жінок з круглою формою обличчя намагаються максимально прикрити його. Це неправильно. Набагато привабливіше виглядатиме стрижка, яка навпаки – підкреслить індивідуальність, пише 24 Канал з посиланням на Vogue.

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Який чубчик підходить жінкам з круглим обличчям

Жінкам, які мають кругле обличчя, варто обирати гривку "шторку". Особливо добре вона виглядатиме, якщо зробити правильну укладку. Наприклад, легкі хвилі.

При укладці гривки зі "середнім проділом" обличчя візуально виглядатиме худішим. Особливо, якщо "закрутити" волосся з двох сторін.

Дні бувають різними, і часто на створення витонченої укладки бракує часу. Саме тому важливо, щоб волосся мало гарний вигляд без зайвих зусиль. Продукти бренду FORTESSE забезпечують природний догляд, що зберігає здоров’я та блиск волосся, навіть коли ви поспішаєте. Це просте рішення для тих, хто хоче, щоб локони мали бездоганний вигляд у будь-якій ситуації.

Яка гривка не личить жінкам, що мають круглу форму обличчя

Жінкам з круглим обличчям варто уникати "прямих" чубчиків. У цьому випадку така стрижка може лише спотворити зовнішність.

Важливо! Довжина чубчика у цьому випадку не має значення.