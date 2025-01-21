Зачіска з хвилями Blasé – найгарячіший тренд 2025 року: як вона виглядає

У 2025 році в моду увійде розкішна зачіска, яка вже набирає популярності серед модних дівчат. Хвильки Blasé нагадують голлівудські зачіски, в яких зірки виходять на червону доріжку.

Хвилі Blasé набирають широкої популярності, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. Виглядають хвилі супергламурно, бездоганно й досконало й так, наче стиліст занадто сильно старався, щоб вони вийшли ідеальними. Втім, фокус полягає в тому, щоб стилізувати їх зухвало та нахабно.

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Що таке хвилі Blasé

Ця зачіска перетинає одразу кілька трендів – Old Money з її вишуканою та стриманою нотою в стилі та естетику Верхнього Іст Сайду з нахабними та бунтарськими віяннями.

На практиці зачіска виглядає так, наче ці глянцеві та вінтажні хвилі дівчина обрала для себе надихаючись кінозіркою 50-х років. Таку зачіску годиться поєднувати з гарними манерами та бездоганним макіяжем.

Такі глянцеві хвильки можна поєднувати суперечливо – не лише з красивими сукнями чи костюмами, але й базовою футболкою та джинсами. Лілі-Роуз Депп дуже любить створювати гламурні хвильки й доповнювати їх агресивним макіяжем.

Щоб зрозуміти, як саме виглядають розкішні хвильки Blasé та з чим стилізувати зачіску, пропонуємо переглянути найкращі образи світових та українських зірок, які вже активно почали створювати хвильки, які справді мають голлівудський шик й виглядають просто незрівнянно.

З підведеними очима

З червоною помадою

З макіяжем smokey eyes

З вишуканим вбранням

З насиченими губами

З макіяжем в бронзових тонах

Хвильки Blasé вам зроблять у салоні, та якщо докладати зусиль, то розкішних локонів можна досягнути в домашніх умовах. Ця зачіска виглядає стильно та вишукано, втілюючи собою вічну класику та елегантність старого Голлівуду. Вона підкреслює жіночність, додаючи образу певної розкоші та шарму. Незалежно від події, хвильки Blasé привернуть до вас захоплені погляди.