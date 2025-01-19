Чубчик – це центральний елемент зачіски для багатьох жінок, пише 24 Канал. Він здатен кардинально змінити імідж та додати будь-якій стрижці індивідуальності. Якщо на початок весни хочеться мати оновлений вигляд, то ось, які чубчики варто взяти до уваги.

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Чубчик-шторка

Ця стрижка дає образу якусь легкість та простоту. Пасує ця стрижка абсолютно усім – молодим дівчатам та старшим жінкам. Личить чубчик-шторка до будь-якої форми обличчя та структури волосся. Виглядають вони на будь-якій довжині волосся стильно й універсально.

Можна вибрати чубчик з подовженою центральною частиною, щоб відкрити вилиці, чи дещо висунутий уперед варіант, щоб облямувати лінію брів. У будь-якому випадку чубчик-шторка увиразнить всі позитивні риси лиця.



Ефектні стрижки-чубчики / Фото Pinterest

Чубчик-метелик

Такий чубчик підійде всім, хто хоче додати своєму образу трохи динамічності. Цей варіант чубчика є довгим й може доходити навіть до підборіддя. Суть стрижки в тому, що чубчик плавно переходить в решту волосся, створюючи такі собі «крила метелика».

Підходить варіант для жінок з будь-яким типом волосся. Тонкому надає об’єму, а густе волосся робить легшим. Красиво чубчик-метелик виглядає на каскадних стрижках, які створюють об’єм та текстуру. Універсальність стрижки полягає в тому, що чубчик легко перетворюється на пасма, які зливаються з рештою зачіски.



Ефектні стрижки-чубчики / Фото Pinterest

Асиметричний чубчик

Цей варіант чубчика підходить для різних видів обличчя. Його особливість полягає в тому, що він може приховати недоліки обличчя. Часто асиметричний чубчик роблять ті, в кого великий ніс, маленькі та широко розставлені очі. У такому випадку радять зробити подовжений вид чубчика.

Щоб виглядав чубчик красиво, потрібно регулярно підрівнювати його форму, щоб зберегти чіткість ліній. В укладці він потребує мінімального втручання.



Ефектні стрижки-чубчики / Фото Pinterest