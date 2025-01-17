Стрижка в цьому році буде відповідати за прояв індивідуальності, тому варто обрати такий варіант, який буде личити вашому стилю й обличчю, пише 24 Канал. Перукарі вже визначили кілька зачісок, які допоможуть виглядати сучасно та виразно.

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Каскад

Ця стрижка є чудовою для жінок, який тривалий час ходили зі звичайним прямим волоссям й вирішили додати у свій образ трішки різноманіття. Каскад ідеально пасує для власниць тонкого та рідкого волосся.

Зачіска є легкою в укладанні й не вимагає особливих зусиль в догляді. Найкраще каскад виглядає на волоссі середньої довжини, а пасма, що спадатимуть на обличчя, зроблять лице візуально худішим.



Красиві стрижки для середньої довжини волосся / Фото Pinterest

Французька стрижка

Зачіска була дуже популярною у 2024 році й продовжить набирати обертів цього року. Пасма біля обличчя стрижуть драбинкою, а зріз на довжині має бути рівним. Французька стрижка має чубчик, який схожий на шторку. Перукарі кажуть, що така зачіска не потребує укладання й пасує жінкам, які мають волосся будь-якої текстури.



Ефектні стрижки для середньої довжини волосся / Фото Pinterest

Hush Cut

М’яка багатошарова стрижка ідеально підійде для дівчат, які хочуть додати образу вишуканості та романтичності. Зачіска навіть чудово підійде для жінок старшого віку. Ця зачіска потребує чубчика чи коротких пасм біля лоба. Вона має багатошарову форму й не вимагає кардинальних змін, але при цьому виглядає дуже стильно.

Завдяки багатошаровості зачіски з’явиться об’єм. Вона дуже легка в укладанні. Достатньо буде лише помити волосся, висушити його й зачесати. Перукарі радять стрижку всім, хто хоче додати у свої образи легкості.



Красиві стрижки для середньої довжини волосся / Фото Pinterest

Добре адаптуються під середню довжину волосся такі стрижки, як каре, драбинка, шег та подовжений боб.