Стрижка в этом году будет отвечать за проявление индивидуальности, поэтому стоит выбрать такой вариант, который будет подходить вашему стилю и лицу, пишет 24 Канал. Парикмахеры уже определили несколько причесок, которые помогут выглядеть современно и выразительно.

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Каскад

Эта стрижка является прекрасной для женщин, которые длительное время ходили с обычными прямыми волосами и решили добавить в свой образ немного разнообразия. Каскад идеально подходит для обладательниц тонких и редких волос.

Прическа является легкой в укладке и не требует особых усилий в уходе. Лучше всего каскад смотрится на волосах средней длины, а пряди, что будут спадать на лицо, сделают лицо визуально худее.



Красивые стрижки для средней длины волос / Фото Pinterest

Французская стрижка

Прическа была очень популярной в 2024 году и продолжит набирать обороты в этом году. Пряди у лица стригут лесенкой, а срез на длине должен быть ровным. Французская стрижка имеет челку, которая похожа на шторку. Парикмахеры говорят, что такая прическа не требует укладки и подходит женщинам, которые имеют волосы любой текстуры.



Эффектные стрижки для средней длины волос / Фото Pinterest

Hush Cut

Мягкая многослойная стрижка идеально подойдет для девушек, которые хотят добавить образу изысканности и романтичности. Прическа даже прекрасно подойдет для женщин старшего возраста. Эта прическа требует челки или коротких прядей у лба. Она имеет многослойную форму и не требует кардинальных изменений, но при этом выглядит очень стильно.

Благодаря многослойности прически появится объем. Она очень легкая в укладке. Достаточно будет лишь помыть волосы, высушить их и зачесать. Парикмахеры советуют стрижку всем, кто хочет добавить в свои образы легкости.



Красивые стрижки для средней длины волос / Фото Pinterest

Хорошо адаптируются под среднюю длину волос такие стрижки, как каре, лесенка, шег и удлиненный боб.