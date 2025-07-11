Для того, щоб молодо виглядати, достатньо підібрати ту зачіску, яка додасть стилю та особливої родзинки вашій індивідуальності, пише 24 Канал. Літо – ідеальний час для змін, тому варто звертати увагу на ту стрижку, яка зможе освіжити образ.

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Омолоджуючі стрижки після 50 років додають впевненості, легкості та динаміки. У матеріалі ми зібрали кілька зачісок, які чудово підійдуть для старших жінок.

Піксі

Цю стрижку обожнюють всі жінки після 50 років. Вона досить популярна та пасує майже всім. Щоб мати гарний вигляд, важливо зберігати пасма м’якими й надавати їм об’єму.

Хвилясте волосся

Акторка Сальма Гаєк демонструє на своєму прикладі, що навіть середня довжина волосся здатна красиво виглядати на жінках старшого віку. Хвилястість допомагає збільшити об’єм та надає молодшого віку. Після 50 років пасма у жінок стають тьмяними та рідкими, тому локони додають текстури.

Чубчик

Американська світська левиця Кріс Дженнер багато років носила піксі, а нещодавно показала, як можна ще більше зробити образ омолоджуючим завдяки чубчику. Зіркова матуся сестер Кардашян-Дженнер зробила короткий боб, вклала пасма в легкі хвильки та елегантно вклала чубчик.

До слова! Стилісти рекомендують природні відтінки волосся на літо, які не потребують частого відвідування салонів. Як виглядають модні кольори на літо – читайте в нашому матеріалі.