Сьогодні існує чимало лаконічних дизайнів, які виглядають сучасно, елегантно й водночас небанально. Саме тому Люкси зібрали три мінімалістичні ідеї манікюру на літо 2026, які точно варто взяти на замітку.

Одним із найніжніших варіантів стане перламутровий манікюр. Якщо хочеться додати йому романтичного настрою, варто прикрасити нігті делікатними квітковими малюнками. Особливо актуально виглядають майже акварельні квіти, які не перевантажують дизайн, а лише додають йому витонченості. Перламутрова основа створює м'яке сяйво, а квіткові мотиви роблять манікюр легким і жіночним.

Перламутровий манікюр / Фото з Pinterest

Не менш актуальним цього сезону є вершковий відтінок. У поєднанні з перловою втиркою він створює один із найелегантніших дизайнів літа – вершковий френч. На молочній або нюдовій базі тонка вершкова лінія виглядає особливо витончено, а делікатне перламутрове сяйво додає манікюру благородного блиску й ефекту "дорогого покриття".

Перловий френч із втиркою / Фото з Pinterest

Завершує добірку ще один трендовий варіант – рожевий френч з ефектом "котяче око". Він вдало поєднує позачасову класику із сучасними nail-трендами. На нюдовій базі магнітний ефект створює м'яке мерехтіння, яке красиво переливається на світлі та робить манікюр більш виразним. Щоб додати йому грайливості, дизайн можна доповнити мініатюрними бантиками чи іншими лаконічними декоративними деталями.

Рожевий френч з ефектом "котяче око" / Фото з Pinterest

Днями ми писали про ще один трендовий манікюр на літо 2026, який особливо сподобається тим, хто не любить яскраві кольори на нігтях.