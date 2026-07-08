Ми вже розповідали про актуальні яскраві дизайни цього сезону. Проте влітку 2026 несподівано повернулися в моду й темні покриття, як зазначає Cosmopolitan. Один із найкращих прикладів цього тренду продемонструвала акторка Зендея під час престуру на честь прем'єри нового фільму про Людину-павука.

На публіці акторка неодноразово з'являлася з лаконічним чорним манікюром із глянцевим фінішем.

Зендея зробила чорний манікюр влітку / Фото з інстаграму акторки

Своїм вибором вона показала, що темний манікюр не варто залишати лише для осені чи зими.

Зендея зробила чорний манікюр влітку / Фото з її інстаграму

Якщо ж чорний здається вам надто сміливим, варто звернути увагу й на інші темні відтінки, які будуть актуальними цього літа. Серед них – насичений темно-зелений, колір гіркого шоколаду, глибокий вишневий та темно-синій.

Наймодніші темні відтінки манікюру цього літа / Фото з Pinterest

Раніше ще один трендовий варіант манікюру на літо 2026 показала Джорджина Родрігес, наречена Кріштіану Роналду.