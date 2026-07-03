Перенести атмосферу моря та сонця можна буквально на кінчики пальців – досить обрати правильний манікюр. З огляду на це жіночий журнал Harpers Bazaar зібрав 5 трендових літніх дизайнів, які натхненні відпочинком на узбережжі.

До теми Забудьте про нудний нюд: 5 найкрасивіших ідей манікюру на липень 2026 року

Манікюр у стилі хвиль океану

Такий ефект створюють за допомогою плавних, розмитих переливів, що нагадують морську воду. Для цього поєднують кілька відтінків синього та білі акценти.

Доповнити дизайн можна хромовим або магнітним покриттям, а також перламутром. За бажанням нігті ще можна прикрасити кристалами, декоративними мушлями, перлинами чи іншими елементами в морському стилі.

Підводний світ

Популярності набирають і мініатюрні зображення морських зірок, рибок, медуз, коників чи черепашок. Їх наносять вручну або створюють об'ємними за допомогою 3D-гелю – обидва варіанти залишаються актуальними цього сезону.

Середземноморська кераміка

Ще один тренд літа – дизайн, натхненний керамікою прибережних містечок Італії та Греції. Для такого манікюру характерні синьо-білі орнаменти з жовтими акцентами.

Тропічні мотиви

Пальми, гібіскуси, цитрусові, маракуя та кокоси передають атмосферу відпустки якнайкраще. Головні кольори тут – соковитий помаранчевий, кораловий, жовтий та насичений зелений.

Текстура морської мушлі

Головна особливість цього дизайну – об'ємний рельєф, що імітує природну текстуру мушлі. Кольори можуть бути різними: молочними, рожевими, блакитними. На завершення зазвичай до такого манікюру додають перламутр і блискітки, що красиво виграють на сонці.