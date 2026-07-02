Детальніше про найкрасивіші ідеї манікюру, який варто зробити у липні 2026 року – розповіло видання Cosmopolitan.

Дивіться також Нова одержимість модниць: найсвіжіший манікюр літа 2026, який вже підірвав соцмережі

Який манікюр зробити в липні 2026?: найкращі ідеї

Головним хітом липня став солодкий та життєрадісний тренд fruit salad nails, який ще називають "фруктовим салатом". Це дизайн, де нігті прикрашають реалістичними мікромалюнками або об'ємними фігурками літніх смаколиків. Наприклад, полуниці, кавунів, лимонів чи вишень.

Якщо ж ви не можете зупинитися на якомусь одному кольорі, ідеальним рішенням стане різноколірний манікюр. Головне правило цього сезону – фарбувати кожен ніготь іншим відтінком, але витримувати їх в одній тональності, наприклад, пастельній чи яскравій.

Для тих, хто шукає візуальної прохолоди у спекотні дні, стилісти радять звернути свою увагу неймовірно ніжний небесно-блакитний манікюр. Цей колір виглядає благородно, освіжає та пасує до будь-якої довжини нігтів.

Доволі гарно він також поєднується з корейським трендом syrup nails. "Сиропні нігті" створюють за допомогою напівпрозорих гелів, які нашаровують від основи до кінчика. Завдяки цьому майстри манікюру досягають ефекту рідкого кольорового скла, льодяника або соковитого глянцю на нігтях.

Також цього липня модницям варто спробувати дизайн з морськими мотивами. Особливо гарний вигляд матимуть на нігтях об'ємні прозорі краплі води, перламутрові переливи, що нагадують мушлі, та золотисті елементи, схожі на морський пісок. Такий манікюр нагадуватиме про довгоочікувану відпустку навіть під час робочих буднів і триматиметься на хвилі популярності до кінця літа.

Нагадаємо, що нещодавно Джорджина Родрігес показала наймодніший манікюр літа 2026.