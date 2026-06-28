Якщо ви шукаєте ідеальний варіант манікюру, який гарантовано збере захоплені погляди, ця свіжа ідея точно вас вразить. Про неї детальніше – пише видання Vogue.

Теж цікаво Ідеальний педикюр після 50: секрети доглянутих і красивих ніг

Який трендовий манікюр зробити влітку 2026 року?

Головним хітом найближчих місяців став вишневий френч, відомий серед стилістів як Cherry French Nails. Для створення такого образу майстри покривають нігтьову пластину глибоким, соковитим темно-червоним лаком, а кінчики нігтів виділяють контрастним білим кольором.

Цей різкий перехід створює неймовірно ефектний вигляд, що нагадує стиглу ягоду з краплею солодких вершків. Завдяки такому сміливому поєднанню новий дизайн отримує одночасно стриманий і дуже спокусливий вигляд.

Експерти краси також пропонують цікаві варіації цього манікюру. Так, деякі модниці навпаки залишають прозору або молочну базу, вимальовуючи тонкі ягідні лінії виключно на кінчиках.

Інші ж просять майстрів додати мініатюрні малюнки вишеньок або ж комбінують матове темне тло з глянцевими білими краями. Особливо сміливі дівчата прикрашають такий манікюр срібними акцентами чи дрібним блиском, який розкішно сяє під променями літнього сонця.

Цей нестандартний французький манікюр ідеально підходить для гучних вечірок чи довгоочікуваної відпустки. Він чудово пасує до легких літніх суконь та базових джинсів.

До того ж такий яскравий акцент на руках дозволяє відмовитися від зайвих прикрас, оскільки нігті самі відіграють роль повноцінного аксесуара.

До речі, наша редакція вже публікувала місячний календар манікюру на липень 2026 року.