Астрологи кажуть, що фази нічного світила сильно впливають на міцність нігтів і на те, скільки часу триматиметься нове покриття. Про це детальніше – розповів сайт Space Weather Live.

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Фази Місяця у липні 2026 року

Повня : 29 липня.

: 29 липня. Спадний Місяць : 1 – 13 липня та 30 – 31 липня.

: 1 – 13 липня та 30 – 31 липня. Молодик : 14 липня.

: 14 липня. Зростальний Місяць: 15 – 28 липня.

Коли можна робити манікюр у липні 2026 року?

У першій половині місяця, з 1 по 13 липня, Місяць буде спадати. Це найкращий час, щоб просто підправити форму, почистити кутикулу або підлікувати нігті спеціальними оліями. Оскільки в цей період нігті ростуть повільніше, ваш акуратний манікюр набагато довше зберігатиме свіжий вигляд.

А от 14 липня настане Молодик. У цей день Місяць зовсім зникає з неба, а енергія та захисні сили нашого організму падають до нуля. Через це нігті стають ламкими, людина втрачає пильність і може легко поранитися ножицями, а будь-які випадкові рани потім затягуватимуться значно довше. Тож у цей час краще взагалі не торкатися інструментів і дати рукам відпочити.

Втім, вже з 15 по 28 липня Місяць почне впевнено зростати. Оскільки в цей період організм швидко оновлюється, ви можете без вагань робити нарощування, яскраві дизайни чи нові кольори нігтів, адже свіже покриття триматиметься просто чудово.

Однак вже наприкінці місяця, 29 липня, прийде Повня, яка принесе з собою нестабільні емоції. Через це астрологи радять відмовитися від експериментів, щоб згодом не розчаруватися в результаті. Тож в останні дні, 30 і 31 липня, коли Місяць знову почне зменшуватися, найкраще повернутися до звичайного базового догляду.

Якщо вам цікаво дізнатися, коли можна робити ламінування вій, стригти чи фарбувати волосся у липні, пропонуємо вам ознайомитися з місячним календарем краси у нашому матеріалі.