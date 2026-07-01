Наречена Кріштіану Роналду опублікувала фото з матчу у своєму інстаграмі.

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Трендовий класичний манікюр Джорджини Родрігес

Родрігес обрала безкомпромісну класику – глибоке вишнево-червоне покриття на екстремальну довжину форми "стилет". На фото можна чітко побачити, що такий дизайн є повноцінним елементом образу моделі.

Манікюр Джорджини Родрігес – наймодніший дизайн літа 2026 року / Фото з інстаграму зірки

На відміну від стриманого короткого манікюру у подібних тонах, довгі та загострені нігті створюють більш владний, виразний та ефектний візуальний акцент, який повністю відповідає персональному стилю зірки.

Цей дизайн можна сміливо назвати класичним трендом літа 2026 року завдяки його універсальності та позачасовості. Вишневі відтінки інтегруються у будь-який гардероб, що і показала Джорджина у своїх соцмережах.

До речі, днями наша редакція розповідала про найсвіжіший манікюр літа 2026, який вже підірвав соцмережі.