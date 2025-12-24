Мерехтіння та текстура: 5 сміливих ідей для новорічного манікюру

Новий рік наближається, тож саме час обрати манікюр, який пасуватиме до вашого образу. А щоб нігті виглядали святково, не обов'язково робити складний дизайн.

У добірці від Cosmopolitan є ідеї, які легко повторити в салоні або навіть удома. Деталі повідомляє 24 Канал.

Який манікюр можна обрати на Новий рік?

Нігті з блискітками

Один із найвиразніших варіантів – нігті з камінцями: вони одразу створюють "святковий" ефект і виглядають доречно на вечірці. Ба більше, такий дизайн легко повторити самостійно.

Текстуровані срібні нігті

Цей манікюр поєднує скульптурний декор і срібне покриття. Завдяки фактурі дизайн виглядає виразно, а холодний металік залишається доречним і після свят – у перші тижні січня.

"Котяче око"

Якщо потрібен простий, але святковий варіант, блискучий манікюр – універсальне рішення. Срібне покриття з ефектом "котяче око" відбиває світло й дає м'яке "шампанське" сяйво, що особливо помітне під вечірнім освітленням.

Нігті-"аура"

Нігті в стилі "аура" – це м'який градієнт з ефектом ореолу. Для такого манікюру достатньо обрати два улюблені відтінки, а плавні переходи роблять дизайн завершеним навіть без додаткового декору.

Дзеркальні нігті

Дзеркальний манікюр із хромованим ефектом відбиває світло й виглядає максимально "сучасно". Дизайн універсальний – пасує до різних форматів новорічних вечірок і працює не лише в сріблі, а й у золоті, перламутрі чи кольоровому хромі.

До слова, InStyle пише, що хром легко підібрати під різний настрій і стиль – від максимально помітного до стриманого. Одні варіанти дають яскраве сяйво, інші виглядають делікатно, наче зі скляним ефектом.

Хром буває різних видів – від білого кольору, що додає металічного блиску, до мультихрому, який створює більш об'ємний ефект,

– розповіла майстер манікюру Галдіна Хіменес.

