24 грудня, 18:37
Мерехтіння та текстура: 5 сміливих ідей для новорічного манікюру

Анастасія Безейко
  • Новий рік – нагода для експериментів з манікюром, як-от нігті з блискітками, ефект "котячого ока" або "аури".
  • Кожен з варіантів можна зробити в салоні, запропоновані дизайни підходять для різних стилів новорічних вечірок.

Новий рік наближається, тож саме час обрати манікюр, який пасуватиме до вашого образу. А щоб нігті виглядали святково, не обов'язково робити складний дизайн.

У добірці від Cosmopolitan є ідеї, які легко повторити в салоні або навіть удома. Деталі повідомляє 24 Канал.

Який манікюр можна обрати на Новий рік?

  • Нігті з блискітками 

Один із найвиразніших варіантів – нігті з камінцями: вони одразу створюють "святковий" ефект і виглядають доречно на вечірці. Ба більше, такий дизайн легко повторити самостійно.

 

  • Текстуровані срібні нігті 

Цей манікюр поєднує скульптурний декор і срібне покриття. Завдяки фактурі дизайн виглядає виразно, а холодний металік залишається доречним і після свят – у перші тижні січня.

 

  • "Котяче око" 

Якщо потрібен простий, але святковий варіант, блискучий манікюр – універсальне рішення. Срібне покриття з ефектом "котяче око" відбиває світло й дає м'яке "шампанське" сяйво, що особливо помітне під вечірнім освітленням.

 

  • Нігті-"аура" 

Нігті в стилі "аура" – це м'який градієнт з ефектом ореолу. Для такого манікюру достатньо обрати два улюблені відтінки, а плавні переходи роблять дизайн завершеним навіть без додаткового декору.

 

  • Дзеркальні нігті 

Дзеркальний манікюр із хромованим ефектом відбиває світло й виглядає максимально "сучасно". Дизайн універсальний – пасує до різних форматів новорічних вечірок і працює не лише в сріблі, а й у золоті, перламутрі чи кольоровому хромі.

 

До слова, InStyle пише, що хром легко підібрати під різний настрій і стиль – від максимально помітного до стриманого. Одні варіанти дають яскраве сяйво, інші виглядають делікатно, наче зі скляним ефектом.

Хром буває різних видів – від білого кольору, що додає металічного блиску, до мультихрому, який створює більш об'ємний ефект,
– розповіла майстер манікюру Галдіна Хіменес.

Інші поради для святкового образу:

  • До слова, для зустрічі 2026 року не рекомендують обирати чорний манікюр, оскільки він нібито може "притягнути" неприємності. Також радять уникати неонових кольорів і всіх відтінків синього.

  • Стилістка Кензі Велч вважає, що зібрати святковий образ можна без зайвих витрат, використавши речі з гардероба або додавши кілька недорогих акцентів, як-от кольору, текстури чи форми.

