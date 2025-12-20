На всяк випадок розповідаємо про добірку кольорів, які за уявленнями астрологів на це свято краще оминути. Порадами поділилася майстриня у TikTok, передає 24 Канал.

Яких кольорів манікюру радять уникати?

Чорний колір

Чорний манікюр у новорічну ніч рекомендують не обирати. За повір'ями, цей колір нібито може "притягнути" неприємності.



Чорні нігті на Новий рік 2026 / Фото Pexels

Неонові кольори

Неонові відтінки радять приберегти до літа – їх часто складніше стилізувати під святковий образ. Яскравий акцент натомість можна зробити блискітками чи іншим декором.



Неонові нігті на Новий рік 2026 / Фото Pexels

Цікаво! Allure пише, що сучасні неонові нігті – це вже не суцільне day-glo, а радше продумані акценти: тонка смужка, крапка чи інша графічна деталь на напівпрозорій базі. Тож якщо хочеться неону взимку, його можна "вписати" в образ мінімалістично, як-от через неоновий френч або один акцентний ніготь

Усі відтінки синього

Також рекомендують не обирати синій та всі похідні відтінки. Ймовірно, тому що це "холодна" палітра, а символ 2026 року – Червоний Вогняний Кінь.



Блакитні нігті на Новий рік 2026 / Фото Pexels

А от серед відтінків, які в повір'ях частіше називають "вдалими" для новорічного манікюру, згадують такі:

зелений – нібито до успіху, гармонії та росту;

– нібито до успіху, гармонії та росту; коричневий і шоколадний – до сімейного добробуту та стабільності в житті;

і – до сімейного добробуту та стабільності в житті; білий – до змін у новому році;

– до змін у новому році; червоний – до енергії та досягнення поставлених цілей.

Утім, ставтеся до таких прикмет із легкою усмішкою: найкращий манікюр – той, з яким вам комфортно.

Як підібрати новорічний образ?