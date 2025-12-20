На всякий случай рассказываем о подборке цветов, которые по представлениям астрологов на этот праздник лучше обойти. Советами поделилась мастерица в TikTok, передает 24 Канал.

Смотрите также Новый год 2026: какое животное станет символом года и что надеть в праздничную ночь

Каких цветов маникюра советуют избегать?

Черный цвет

Черный маникюр в новогоднюю ночь рекомендуют не выбирать. По поверьям, этот цвет якобы может "притянуть" неприятности.



Черные ногти на Новый год 2026 / Фото Pexels

Неоновые цвета

Неоновые оттенки советуют приберечь до лета – их часто сложнее стилизовать под праздничный образ. Яркий акцент вместо этого можно сделать блестками или другим декором.



Неоновые ногти на Новый год 2026 / Фото Pexels

Интересно! Allure пишет, что современные неоновые ногти – это уже не сплошное day-glo, а скорее продуманные акценты: тонкая полоска, точка или другая графическая деталь на полупрозрачной базе. Поэтому если хочется неона зимой, его можно "вписать" в образ минималистично, например через неоновый френч или один акцентный ноготь

Все оттенки синего

Также рекомендуют не выбирать синий и все производные оттенки. Вероятно, потому что это "холодная" палитра, а символ 2026 года – Красный Огненный Конь.



Голубые ногти на Новый год 2026 / Фото Pexels

А вот среди оттенков, которые в поверьях чаще называют "удачными" для новогоднего маникюра, вспоминают такие:

зеленый – якобы к успеху, гармонии и росту;

– якобы к успеху, гармонии и росту; коричневый і шоколадный – к семейному благополучию и стабильности в жизни;

і – к семейному благополучию и стабильности в жизни; белый – к переменам в новом году;

– к переменам в новом году; красный – к энергии и достижению поставленных целей.

Впрочем, относитесь к таким приметам с легкой улыбкой: лучший маникюр – тот, с которым вам комфортно.

Как подобрать новогодний образ?