На всякий случай рассказываем о подборке цветов, которые по представлениям астрологов на этот праздник лучше обойти. Советами поделилась мастерица в TikTok, передает 24 Канал.

Каких цветов маникюра советуют избегать?

  • Черный цвет

Черный маникюр в новогоднюю ночь рекомендуют не выбирать. По поверьям, этот цвет якобы может "притянуть" неприятности.

Какой цвет ногтей выбрать на Новый год 2026
Черные ногти на Новый год 2026 / Фото Pexels

  • Неоновые цвета

Неоновые оттенки советуют приберечь до лета – их часто сложнее стилизовать под праздничный образ. Яркий акцент вместо этого можно сделать блестками или другим декором.

Идеи для маникюра на Новый год 2026
Неоновые ногти на Новый год 2026 / Фото Pexels

Интересно! Allure пишет, что современные неоновые ногти – это уже не сплошное day-glo, а скорее продуманные акценты: тонкая полоска, точка или другая графическая деталь на полупрозрачной базе. Поэтому если хочется неона зимой, его можно "вписать" в образ минималистично, например через неоновый френч или один акцентный ноготь

  • Все оттенки синего

Также рекомендуют не выбирать синий и все производные оттенки. Вероятно, потому что это "холодная" палитра, а символ 2026 года – Красный Огненный Конь.

Какой цвет ногтей выбрать на Новый год 2026
Голубые ногти на Новый год 2026 / Фото Pexels

А вот среди оттенков, которые в поверьях чаще называют "удачными" для новогоднего маникюра, вспоминают такие:

  • зеленый – якобы к успеху, гармонии и росту;
  • коричневый і шоколадный – к семейному благополучию и стабильности в жизни;
  • белый – к переменам в новом году;
  • красный – к энергии и достижению поставленных целей.

Впрочем, относитесь к таким приметам с легкой улыбкой: лучший маникюр – тот, с которым вам комфортно.

Как подобрать новогодний образ?

  • Для праздничного образа можно выбрать украшение, которое станет вашим талисманом на весь 2026 год. Интересно, что это может быть не только изделие с фигуркой лошади, но и просто золото или красные камни.

  • Звездная стилистка Эрин Уолш советует не бояться смелых акцентов. В новогоднюю ночь можно чувствовать себя "суперновой" – попробовать большие пайетки вместо обычных и экспериментировать с силуэтом.

  • В то же время украинский дизайнер Андре Тан для праздника советует любые оттенки красного – от вишневого до бордового.