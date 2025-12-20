На всякий случай рассказываем о подборке цветов, которые по представлениям астрологов на этот праздник лучше обойти. Советами поделилась мастерица в TikTok, передает 24 Канал.
Каких цветов маникюра советуют избегать?
- Черный цвет
Черный маникюр в новогоднюю ночь рекомендуют не выбирать. По поверьям, этот цвет якобы может "притянуть" неприятности.
Черные ногти на Новый год 2026 / Фото Pexels
- Неоновые цвета
Неоновые оттенки советуют приберечь до лета – их часто сложнее стилизовать под праздничный образ. Яркий акцент вместо этого можно сделать блестками или другим декором.
Неоновые ногти на Новый год 2026 / Фото Pexels
Интересно! Allure пишет, что современные неоновые ногти – это уже не сплошное day-glo, а скорее продуманные акценты: тонкая полоска, точка или другая графическая деталь на полупрозрачной базе. Поэтому если хочется неона зимой, его можно "вписать" в образ минималистично, например через неоновый френч или один акцентный ноготь
- Все оттенки синего
Также рекомендуют не выбирать синий и все производные оттенки. Вероятно, потому что это "холодная" палитра, а символ 2026 года – Красный Огненный Конь.
Голубые ногти на Новый год 2026 / Фото Pexels
А вот среди оттенков, которые в поверьях чаще называют "удачными" для новогоднего маникюра, вспоминают такие:
- зеленый – якобы к успеху, гармонии и росту;
- коричневый і шоколадный – к семейному благополучию и стабильности в жизни;
- белый – к переменам в новом году;
- красный – к энергии и достижению поставленных целей.
Впрочем, относитесь к таким приметам с легкой улыбкой: лучший маникюр – тот, с которым вам комфортно.
Как подобрать новогодний образ?
Для праздничного образа можно выбрать украшение, которое станет вашим талисманом на весь 2026 год. Интересно, что это может быть не только изделие с фигуркой лошади, но и просто золото или красные камни.
Звездная стилистка Эрин Уолш советует не бояться смелых акцентов. В новогоднюю ночь можно чувствовать себя "суперновой" – попробовать большие пайетки вместо обычных и экспериментировать с силуэтом.
В то же время украинский дизайнер Андре Тан для праздника советует любые оттенки красного – от вишневого до бордового.