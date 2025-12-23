Нульові впродовж року активно поверталися в тренди, а це означає, що сріблясті та золотисті сукні, як ніколи, на модному п’єдисталі, пише 24 Канал з посиланням на Vogue.

Яку сукню обрати на Новий рік?

Чимало брендів у своїх колекціях представили сріблясті сукні, прикрашені лелітками. Красиво також виглядає срібляста сукня сліп з ефектом металевої кольчуги з ажурними вирізами. А ще мінісукня на бретельках ефектно виглядатиме в парі з цікавим взуттям та прикрасами.



Трендові сукні на Новий рік 2026 / Фото Pinterest

Блискуча металева сукня досі залишається фаворитом святкового гардероба, оскільки вона була улюбленицею багатьох знаменитостей у 90-х та 2000-х роках.

Головною іконою тієї епохи була Періс Гілтон, яка постійно носила сріблясту сліп-сукню, що випромінювала білизняну естетику. Її образ був таким знаковим, що у 2016 році Кендалл Дженнер одягнула це плаття на святкування свого дня народження.

Також у 1999 році Дженніфер Лопес обрала для себе мінісукню від Versace для запуску журналу Notorious. У цьому ж році Кейт Мосс потрапила в об’єктиви папараці в короткій сукні з ефектом кольчуги на світському заході Versace.

Стилісти кажуть, що через стільки років срібляста сукня залишається фавориткою, тож її сміливо можна одягати на святкування Нового року. А ще сріблястий колір точно сподобається головній тварині року – Червоному Вогняному Коню.



Український дизайнер Андре Тан рекомендує на Новий рік 2026 обирати червоні відтінки, оскільки рік пройде під покровом Червоного Вогняного Коня. Для фінансового успіху та стилю варто звернути увагу на бронзові, золотисті, помаранчеві, коричневі та зелені кольори.

