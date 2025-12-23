Нулевые в течение года активно возвращались в тренды, а это значит, что серебристые и золотистые платья, как никогда, на модном пьедестале, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.

Какое платье выбрать на Новый год?

Многие бренды в своих коллекциях представили серебристые платья, украшенные пайетками. Красиво также выглядит серебристое платье слип с эффектом металлической кольчуги с ажурными вырезами. А еще мини-платье на бретельках эффектно будет смотреться в паре с интересной обувью и украшениями.



Трендовые платья на Новый год 2026 / Фото Pinterest

Блестящее металлическое платье до сих пор остается фаворитом праздничного гардероба, поскольку оно было любимицей многих знаменитостей в 90-х и 2000-х годах.

Главной иконой той эпохи была Пэрис Хилтон, которая постоянно носила серебристое слип-платье, излучавшее бельевую эстетику. Ее образ был таким знаковым, что в 2016 году Кендалл Дженнер надела это платье на празднование своего дня рождения.

Также в 1999 году Дженнифер Лопес выбрала для себя мини-платье от Versace для запуска журнала Notorious. В этом же году Кейт Мосс попала в объективы папарацци в коротком платье с эффектом кольчуги на светском мероприятии Versace.

Стилисты говорят, что спустя столько лет серебристое платье остается фавориткой, поэтому его смело можно надевать на празднование Нового года. А еще серебристый цвет точно понравится главному животному года – Красному Огненному Коню.



Украинский дизайнер Андре Тан рекомендует на Новый год 2026 года выбирать красные оттенки, поскольку год пройдет под покровом Красного Огненного Коня. Для финансового успеха и стиля стоит обратить внимание на бронзовые, золотистые, оранжевые, коричневые и зеленые цвета.

Какие еще советы надо знать?