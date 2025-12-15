Стилісти радять мати на зиму кілька пар, які легко комбінуватимуться з верхнім одягом, светрами та взуттям, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan.

Цього сезону чорний низ знову виходить на перший план, тож зверніть увагу на три моделі штанів, які стануть справжнім мастехевом зими.

Які штани в моді цієї зими?

Класичні штани

Ці штани є безпрограшною базою та найкращою інвестицією у зимовий гардероб. Вони добре підійдуть для ділових образів, вечірніх заходів чи повсякденних поєднань з трикотажем. Вирішальну роль відіграє лише посадка та довжина, яка підкреслює фігуру.

Штани кльош

Цього сезону кльош стануть головною родзинкою образу. Штани підійдуть для тих, хто захоче додати образам характеру. Вони вдало поєднуються з об’ємними светрами, пальтами, дублянками та шубами. Навіть у мінімалістичних образах штани кльош стануть головною деталлю.

Штани з екошкіри

Додайте на зиму штани з екошкіри для створення образів з різними фактурами. Ці штани точно додадуть образу виразності й зроблять навіть прості поєднання стильними. Модниці часто комбінують штани зі шкіри з красивими шубами, пуховиками чи дублянками. Така пара штанів точно довершить зимову капсулу й підійде для щоденних образів чи зустрічі з друзями ввечері.

Окрім того, оксамитові штани з 90-х років повертаються в моду, замінюючи джинси, завдяки своїй універсальності та різноманітності фасонів, пише Elle. Їх можна поєднувати з різними стилями одягу, включаючи трикотажні топи і об’ємні светри, а також аксесуарами, такими як золоті прикраси та сатинові клатчі.

На які ще матеріали звернути увагу?