Стилисты советуют иметь на зиму несколько пар, которые легко комбинироваться с верхней одеждой, свитерами и обувью, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan.

В этом сезоне черный низ снова выходит на первый план, поэтому обратите внимание на три модели брюк, которые станут настоящим мастехевом зимы.

Какие брюки в моде этой зимой?

Классические брюки

Эти брюки являются беспроигрышной базой и лучшей инвестицией в зимний гардероб. Они хорошо подойдут для деловых образов, вечерних мероприятий или повседневных сочетаний с трикотажем. Решающую роль играет только посадка и длина, которая подчеркивает фигуру.

Брюки клеш

В этом сезоне клеш станут главной изюминкой образа. Брюки подойдут для тех, кто захочет добавить образам характера. Они удачно сочетаются с объемными свитерами, пальто, дубленками и шубами. Даже в минималистичных образах брюки клеш станут главной деталью.

Брюки из экокожи

Добавьте на зиму брюки из экокожи для создания образов с различными фактурами. Эти брюки точно добавят образу выразительности и сделают даже простые сочетания стильными. Модницы часто комбинируют брюки из кожи с красивыми шубами, пуховиками или дубленками. Такая пара брюк точно завершит зимнюю капсулу и подойдет для ежедневных образов или встречи с друзьями вечером.

Кроме того, бархатные брюки с 90-х годов возвращаются в моду, заменяя джинсы, благодаря своей универсальности и разнообразию фасонов, пишет Elle. Их можно сочетать с различными стилями одежды, включая трикотажные топы и объемные свитера, а также аксессуарами, такими как золотые украшения и сатиновые клатчи.

На какие еще материалы обратить внимание?