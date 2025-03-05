5 ідей весняного манікюру, які вам обов'язково сподобаються

Настала весна – час змін та починань. Це прекрасний привід для того, аби зробити цікавий манікюр з незвичним дизайном.

За допомогою манікюру можна продемонструвати свій настрій і додати цікаву родзинку в образ, пише 24 Канал з посиланням на Vogue.

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Який манікюр варто зробити у березні

Подвійний френч

Мінімалістичний подвійний тренч підійде навіть тим, хто дотримується суворого дрескоду. Родзинку у такий манікюр додадуть кольори.

Аура

Такий манікюр чимось нагадує омбре. Однак, в цьому випадку яскравий синій акцент розбавляє ніжно-голубий фон, "розливаючись" з центру назовні.

Лінії

За допомогою мінімалістичних ліній можна зробити цікавий акцент на нігтиках. До того ж завдяки такому дизайну, пальчики візуально виглядають довшими і витонченішими.

Нігті балерини

Акуратні заокруглені нігтики у поєднанні з нюдовим лаком виглядають дуже ніжно. Особливо виграшним у цьому випадку є рожевий відтінок.

Хромовані нігті

Нігті з хромованим ефектом виглядають дуже цікаво. Цієї весни в тренді світлі відтінки.

Зокрема, актуальний ніжно-жовтий (ванільний) чудово поєднується з хромованим ефектом. Такі нігтики сяють як справжнє золото.