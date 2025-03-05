5 ідей весняного манікюру, які вам обов'язково сподобаються
- Стаття пропонує 5 ідей весняного манікюру, включаючи мінімалістичний подвійний тренч, манікюр з омбре ефектом, мінімалістичні лінії, заокруглені нігті з нюдовим лаком, хромовані нігті з ніжно-жовтим відтінком.
- Ці дизайни підкреслюють настрій і стиль, додаючи особливу родзинку до образу.
Настала весна – час змін та починань. Це прекрасний привід для того, аби зробити цікавий манікюр з незвичним дизайном.
За допомогою манікюру можна продемонструвати свій настрій і додати цікаву родзинку в образ, пише 24 Канал з посиланням на Vogue.
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Який манікюр варто зробити у березні
- Подвійний френч
Мінімалістичний подвійний тренч підійде навіть тим, хто дотримується суворого дрескоду. Родзинку у такий манікюр додадуть кольори.
- Аура
Такий манікюр чимось нагадує омбре. Однак, в цьому випадку яскравий синій акцент розбавляє ніжно-голубий фон, "розливаючись" з центру назовні.
- Лінії
За допомогою мінімалістичних ліній можна зробити цікавий акцент на нігтиках. До того ж завдяки такому дизайну, пальчики візуально виглядають довшими і витонченішими.
- Нігті балерини
Акуратні заокруглені нігтики у поєднанні з нюдовим лаком виглядають дуже ніжно. Особливо виграшним у цьому випадку є рожевий відтінок.
- Хромовані нігті
Нігті з хромованим ефектом виглядають дуже цікаво. Цієї весни в тренді світлі відтінки.
Зокрема, актуальний ніжно-жовтий (ванільний) чудово поєднується з хромованим ефектом. Такі нігтики сяють як справжнє золото.