Трендові ідеї весняного манікюру: з такими нігтями ви виглядатимете бездоганно

Настала весна. Це прекрасний час для змін і починань. Багато хто вирішує апргрейднути у цей період свій імідж, зокрема, і спробувати нові цікаві ідеї манікюру.

В тренді зараз різноплановий манікюр. Модними є як мінімалістичні дизайни, так і варіанти з великою кількістю декоративних елементів, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan.

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Який манікюр варто зробити у квітні

Квітковий

Квіти – справжній символ весни. Такий малюнок на нігтях додасть цікавості та свіжості будь-якому образу.

Весняне омбре

Омбре на нігтях дозволяє поєднати абсолютно різні кольори. Такий манікюр виглядає дуже стильно. За допомогою цього ефекту можна, наприклад, створити ілюзію красивого заходу сонця або зіркового неба на нігтях.

Металік

Ефект металіку виглядає футуристично та стильно на нігтях. Такий манікюр привертає увагу і захоплює.

Річ у тім, що це покриття "віддзеркалює" інші кольори, саме тому воно завжди виглядає по-різному.

Кольоровий мармур

До ефекту мармуру ще можна додати поєднання декількох кольорів. Таким чином манікюр виглядає більш весняним.

Цікаво! Зараз в моді різноманітні малюнки на нігтях. Також в тренді об'ємні фігурки.