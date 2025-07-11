Новий нігтьовий тренд літа 2025: його уже роблять всі модниці

Зараз у моду увійшли Glass nails. Це гідна заміна glazed donut nails. Так звані "скляні нігті" – логічне продовження трендового ефекту шкіри glass skin.

Скляні нігті є прямим синонімом елегантності. Вони мають ідеальну гладку поверхню та стриманий блиск, повідомляє 24 Канал з посиланням на Vogue.

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Як виглядають модні скляні нігті

Зазвичай скляні нігті мають "натуральний" колір. Вони доволі делікатні та стримані.

Тренд на такі нігті зародився у Південній Кореї. Попри те, що цей манікюр виглядає доволі легким, виконати його не так вже й просто:

спочатку необхідно нанести базу;

далі потрібно нанести тонкий шар хромованого покриття;

поверх усе покривається об'ємною гелевою структурою (так званий шар гелю);

завершується усе прозорим топом.

Ці нігті виглядають просто неймовірно. Варто відзначити, що вони не тільки привабливі, а ще й дуже практичні і підійдуть під будь-який образ.

Зауважте! Такий манікюр чудово компонується з різноманітними прикрасами для нігтів. Зокрема, стразами.