Цьогоріч трендовими є як короткі, так і довгі нігті. Зараз гармонійно співіснують мода на натуральність та суцільний креатив. Водночас влітку усе ж варто звернути увагу на більш яскраві варіанти манікюру, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan.

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Адже коли, як не літом проявити на максимум творчість. У тому числі і в манікюрі.

Ідеї трендового манікюру на літо 2025

Фруктова розкіш

Оберіть улюблений фрукт, ягоду чи овоч та створіть тематичний манікюр. Цей дизайн виглядає дуже красиво і по-справжньому свіжо.

Усі кольори веселки

Літо – прекрасний привід створити справжню феєрію кольорів на нігтях. Не стримуйте фантазію. Експериментуйте з кольоровими поєднаннями та не бійтесь використовувати багато відтінків одночасно.

Морський пейзаж

Саме влітку багато людей їдуть на відпочинок біля моря. Це прекрасний час, аби зробити оригінальний дизайн у цій тематиці.

Сонячний френч

Класичний френч, безумовно, ніколи не вийде з моди. Однак, цей дизайн можна зробити набагато цікавішим, до прикладу, завдяки незвичним кольоровим поєднанням.

Квіткова ніжність

Саме влітку багато квітів розцвітають і тішать око. Постійно насолоджуватись цією красою можна, створивши такий дизайн на нігтях.

Зауважте! Необов'язково малювати квіти на нігтях. Створити оригінальний дизайн можна завдяки наліпкам та об'ємним фігуркам.