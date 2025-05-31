Трендовыми являются как короткие, так и длинные ногти. Сейчас гармонично сосуществуют мода на натуральность и сплошной креатив. В то же время летом все же стоит обратить внимание на более яркие варианты маникюра, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan.

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Ведь когда, как не летом проявить на максимум творчество. В том числе и в маникюре.

Идеи трендового маникюра на лето 2025

Фруктовая роскошь

Выберите любимый фрукт, ягоду или овощ и создайте тематический маникюр. Этот дизайн выглядит очень красиво и по-настоящему свежо.

Все цвета радуги

Лето – прекрасный повод создать настоящую феерию цветов на ногтях. Не сдерживайте фантазию. Экспериментируйте с цветовыми сочетаниями и не бойтесь использовать много оттенков одновременно.

Морской пейзаж

Именно летом многие люди едут на отдых у моря. Это прекрасное время, чтобы сделать оригинальный дизайн в этой тематике.

Солнечный френч

Классический френч, безусловно, никогда не выйдет из моды. Однако этот дизайн можно сделать гораздо интереснее, к примеру, благодаря необычным цветовым сочетаниям.

Цветочная нежность

Именно летом много цветов расцветают и радуют глаз. Постоянно наслаждаться этой красотой можно, создав такой дизайн на ногтях.

Заметьте! Необязательно рисовать цветы на ногтях. Создать оригинальный дизайн можно благодаря наклейкам и объемным фигуркам.