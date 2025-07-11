Стеклянные ногти являются прямым синонимом элегантности. Они имеют идеальную гладкую поверхность и сдержанный блеск, сообщает 24 Канал со ссылкой на Vogue.

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Как выглядят модные стеклянные ногти

Обычно стеклянные ногти имеют "натуральный" цвет. Они довольно деликатные и сдержанные.

Тренд на такие ногти зародился в Южной Корее. Несмотря на то, что этот маникюр выглядит довольно легким, выполнить его не так уж и просто:

сначала необходимо нанести базу;

далее нужно нанести тонкий слой хромированного покрытия;

поверх все покрывается объемной гелевой структурой (так называемый слой геля);

завершается все прозрачным топом.

Эти ногти выглядят просто невероятно. Стоит отметить, что они не только привлекательные, а также очень практичные и подойдут под любой образ.

Обратите внимание! Такой маникюр прекрасно компонуется с различными украшениями для ногтей. В частности, стразами.