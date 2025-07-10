Дело в том, что гель "держится" на ногтях в течение нескольких недель. А вот покрытие из обычного лака может деформироваться уже через пару дней, пишет 24 Канал.

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Как часто нужно переделывать педикюр с гель-лаком

Гель-лак на ногах можно носить в течение 3 – 6 недель. Конечный срок определяется индивидуально, с учетом скорости отрастания ногтей.

Даже если это время не прошло, избавляться от покрытия стоит, в случае когда:

Отросла зона возле кутикулы на более чем 5 миллиметров.

Произошло вздутие или отслоение покрытия.

Если изменился цвет ногтей под покрытием.

Ощущается дискомфорт в зоне ногтя.



Можно ли носить гель-лак на ногах более 3 недель / Фото Pexels

Обратите внимание! Если вы предпочитаете закрытую обувь, переделывайте гель чаще. Ведь гелевое покрытие создает сильную нагрузку на ногтевую пластину.

Как долго можно носить лак на ногах

Обычное покрытие может продержаться от 2 до 10 дней. Все зависит от качества выбранного лака, особенностей ногтевой пластины и образа жизни.



Как долго можно не ходить на педикюр / Фото Pexels

Переделывать такое покрытие нужно сразу после того, как вы заметили определенные нюансы. Речь идет, в частности, о сколах и царапинах.

Заметьте! Обычный лак можно легко снять дома ацетоном. С гелевым покрытием ситуация сложнее. Лучше всего снимать гель-лак в салоне, чтобы не повредить ногтевую пластину.