Цей колір нігтів підкорив Голлівуд: не пропустіть новий тренд сезону

Навесні в тренді абсолютно різні варіанти манікюрів. Одним з найбільш модних будуть "смачні нігті".

Таку назву цей вид манікюру отримав не просто так. Річ у тім, що це колір французького десерту – бланманже, пише 24 Канал з посиланням на Vogue.

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Який манікюр в тренді у 2025

Колір цих нігтів прекрасно підходить під всі сезони. До того ж це ідеальний варіант манікюру для тих, кому потрібно дотримуватися дрес-коду.

Цей аристократичний молочний відтінок прекрасно виглядає на нігтях різної довжини і форми.

Такий варіант манікюру спробували абсолютно різні зірки. Зокрема, з цим кольором нігтів уже з'являлася акторка Сінді Свінні.

Відзначилась любов'ю до таких відтінків і модель Лілі Роуз-Депп. Останнім часом вона все частіше з'являється на різних заходах з нюдовими короткими нігтями.

Довідка: Бланманже – французький десерт, що готується на основі вершків чи мигдального молока.