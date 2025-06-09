Забудьте про типовий френч: саме цей манікюр ви маєте зробити влітку

Влітку обов'язково потрібно пробувати щось новеньке. Зокрема, це чудовий час, аби проекспериментувати з манікюром.

Якщо ви надаєте перевагу френчу, вам варто розглянути варіації такого дизайну. Завдяки неабиякій фантазії нейл-майстрів цей манікюр може виглядати дуже оригінально, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan.

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Креативні варіанти френчу, які варто спробувати влітку 2025

У кольорах веселки

Френч можна зробити різнокольоровим. Не бійтесь поєднувати контрастні відтінки, завдяки однаковій основі вони виглядатимуть гармонійно.

Хромовий френч

Замість звичної нейтральної основи, додайте ефект хрому. Таким чином нігті виглядатимуть надзвичайно оригінально.

Френч незвичної форми

Необов'язково, аби френч був у вигляді звичної смужки по краю нігтя. Можна змінити форму такого дизайну, щоб він виглядав оригінальніше.

Френч на декілька смужок

Забудьте про звичну форму френчу і додайте трохи креативу. Класичну смужку можна перетворити на частину великої композиції.

Додайте оригінальні малюнки або наліпки. Ефект об'єму створять фігурки та стрази.