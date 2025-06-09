Забудьте про типовий френч: саме цей манікюр ви маєте зробити влітку
- Літня пора ідеально підходить для експериментів з манікюром.
- Щоб зробити класичний френч оригінальнішим, можна додавати малюнки або наліпки.
Влітку обов'язково потрібно пробувати щось новеньке. Зокрема, це чудовий час, аби проекспериментувати з манікюром.
Якщо ви надаєте перевагу френчу, вам варто розглянути варіації такого дизайну. Завдяки неабиякій фантазії нейл-майстрів цей манікюр може виглядати дуже оригінально, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan.
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Креативні варіанти френчу, які варто спробувати влітку 2025
- У кольорах веселки
Френч можна зробити різнокольоровим. Не бійтесь поєднувати контрастні відтінки, завдяки однаковій основі вони виглядатимуть гармонійно.
- Хромовий френч
Замість звичної нейтральної основи, додайте ефект хрому. Таким чином нігті виглядатимуть надзвичайно оригінально.
- Френч незвичної форми
Необов'язково, аби френч був у вигляді звичної смужки по краю нігтя. Можна змінити форму такого дизайну, щоб він виглядав оригінальніше.
- Френч на декілька смужок
Забудьте про звичну форму френчу і додайте трохи креативу. Класичну смужку можна перетворити на частину великої композиції.
Додайте оригінальні малюнки або наліпки. Ефект об'єму створять фігурки та стрази.