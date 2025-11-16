Як одягнутися на важливу подію: Іванка Трамп показала вишуканий костюм

Старша донька президента США продемонструвала розкішний образ. Вона приміряла красивий костюм, який ідеально підійде для всіх важливих подій.

Іванка Трамп має гарний смак в одязі, тож часто любить тішити прихильників цікавими аутфітами, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку знаменитості. На захід у Маямі донька президента США з’явилася в мінімалістичному вбранні, яке мало вау-ефект.

Як одягнулася Іванка Трамп?

Іванці Трамп – 44 роки, тож вона є прикладом для багатьох жінок її віку. Своїми образами вона надихає на красиві стилізації речей. Більшість аутфітів Іванки створені на основі класичних речей, тож їх легко повторити.

Донька президента США одягнула вишуканий костюм у трендовому кольорі бургунді. На Іванці був подовжений жакет із підкресленою талією та штани палаццо на високій посадці.

До свого образу Іванка підібрала бордові туфлі з довгим квадратним носком та бордову сумку, а на шию одягнула масивне золотисте кольє. Знаменитість розпустила волосся та зробила ефектний макіяж.

Бургунді – це найпопулярніший колір осені, тому в такому костюмі кожна жінка буде виглядати на всі 100. Стилізація бургунді в одному монохромному відтінку виглядає дуже дорого, але поміж тим колір можна стилізувати з іншими тонами: оливковим, синім, коричневим, рожевим, блакитним та сірим.

Глянець In Journal пише, що цього сезону в моду повертаються жакети з 80-х, які є універсальною частиною гардеробу та стильним вибором для різних випадків життя. Серед популярних моделей цієї осені виділяються оверсайз жакети, жакети з акцентом на талії, замшеві жакети, жакети у клітинку та жакети з поясом.

Як стильно одягнутися восени?