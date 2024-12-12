Календар покупок на 2025 рік: що треба купувати кожного місяця

Для покупок є сприятливі та несприятливі дні. Це залежить від фази Місяця, втім вони постійно змінюються й визначити потрібні дати на увесь рік неможливо. Часом буває так, що список потрібних нам речей досить великий, тож нам важко визначити, що саме потрібно в певний час. У такому випадку радимо звернутися до календаря покупок на 2025 рік.

Він підкаже, які покупки варто здійснити в певний місяць – від січня до грудня, пише 24 Канал. Тим, хто вірить у вплив дат на щасливі та невдалі покупки, треба звертатися до місячних календарів й дивитися на фази Місяця. В іншому випадку рекомендуємо вам скласти чіткий графік покупок, які є важливими й необхідними в певний період.

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Січень

Магазини в цей час влаштовують ще післяноворічні розпродажі, тому можна придбати щось із техніки - телевізори, ноутбуки чи смартфони. Для тих, хто збирається взимку на відпочинок радимо купити лижне спорядження й теплий одяг.

Лютий

У цей час можна вже починати придивлятися до подарунка до Дня закоханих. На День Валентина дарують парфуми, аксесуари і ювелірні вироби. Також в цей період починаються знижки на зимовий одяг та взуття, тож можна заощадити й щось придбати для наступного сезону.

Березень

Перший місяць весни підходить для оновлення гардероба. Шукайте в магазинах легкі куртки та кросівки.

Квітень

Для людей, які живуть в приватних будинках, корисно у квітні придбати садові інструменти, насіння, меблі для саду чи тераси. З цього періоду вже починаються походи в гори, тож варто звернути увагу на туристичне спорядження, яке ще можна буде вихопити зі знижкою.

Травень

У цей місяць купуйте товари для активного відпочинку – намети, велосипеди тощо. Також можна придбати красивий домашній текстиль.

Червень

Перший місяць літа підходить для покупок одягу та взуття – шортів, купальників, сандалів. А ще можна придбати техніку для кухні чи щось для барбекю.

Липень

Батькам школяриків варто подбати про канцелярію заздалегідь, щоб не купляти все в останній момент. У липні розпочинається розпродаж одягу та взуття з попередніх колекцій, тож не пропустіть цей момент.

Серпень

У серпні варто придивитися до побутової техніки. Можна купляти пилососи, холодильники, а ще осінній одяг та взуття, який вже почне з’являтися в магазинах.

Вересень

Езотерики кажуть, що у вересні найкраще робити великі покупки – купляти автомобіль чи квартиру.

Жовтень

У жовтні можна придбати гаджети за акційними цінами. Також починайте звертати увагу на святковий декор для Гелловіну.

Листопад

У цей час зверніть увагу на розпродажі, які стартують в Чорну п’ятницю. Це може бути будь-що – від техніки, одягу до іграшок та подарунків друзями та рідним до свят.

Грудень

Останній місяць року підходить для покупок новорічних прикрас, подарунків чи делікатесів для святкового столу. У грудні розпочинається зимовий розпродаж, тож на знижках можна знайти чимало гарних речей.