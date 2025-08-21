10 коротких стрижок, які пасуватимуть жінкам будь-якого віку
- У 2025 році короткі стрижки, такі як біксі, ультракоротка, піксі та каре, будуть популярні серед жінок різного віку.
Кожна з цих зачісок підходить для різних форм обличчя та типів волосся, надаючи об'єму, підкреслюючи риси обличчя та створюючи сучасний вигляд.
Коротке волосся тріумфально повертається у 2025 році, поєднуючи впевненість зі стильною невимушеністю. Від ніжних піксі до елегантних каре – цього року в тренді сміливі форми та сучасна текстура.
Які короткі зачіски будуть домінувати восени 2025 року, розповідає 24 Канал із посиланням на Perfect.
Які модні короткі стрижки пасують жінкам будь-якого віку?
Біксі
Стрижка, що надасть об'єму тонкому волоссю / Фото Instagram @yesly
Поєднання стрижки піксі й каре – біксі повертається як один із наймодніших варіантів у 2025 році. Це грайлива, легка у носінні зачіска, яка чудово пасує тим, хто прагне змін.
Біксі має чудовий вигляд на різних формах обличчя та типах волосся. Якщо у вас кругле обличчя й густе волосся або тонке волосся й овальна форма обличчя – ця зачіска вам підійде.
Ультракоротка стрижка
Стрижка підходить, хто має гарну форму голови і чіткі риси обличчя / Фото IMDb
Ця стрижка максимально відкриває обличчя й підкреслює очі, вилиці, лінію підборіддя. Вона чудово підходить тим, хто цінує мінімалізм – миття, сушіння та укладання волосся займає мінімум часу. Ця смілива та впевнена зачіска пасує різним типам облич.
Піксі
Стрижка, яка стала класикою завдяки своїй універсальності / Фото Instagram @florencepugh
Піксі – це коротка стрижка з легкими шарами, часто з боковим або прямим чубчиком. Додає об'єму й пружності. Ідеальний варіант для овального або серцеподібного обличчя. Підходить для різної густоти волосся. Особливо популярна серед жінок 50 – 60 років, адже візуально омолоджує.
Коротке каре
Класика, яка не виходить з моди / Фото Pinterest
Волосся зрізано приблизно на рівні підборіддя або трохи вище. Ця зачіска підкреслює риси обличчя й пасує майже кожній. Ідеальний варіант для тих, хто хоче елегантного, але простого у догляді стилю.
Подовжене каре або "лоб"
Лоб – баланс між коротким і довгим волоссям / Фото Instagram @haileybieber
"Лоб" – це стрижка, в якій довжина волосся сягає від підборіддя до ключиць. Пасує овальним, круглим і квадратним формам обличчя. Додає візуальної витягнутості обличчю, підкреслює підборіддя. Добре виглядає як на прямому, так і на хвилястому чи кучерявому волоссі.
Рване каре з легким чубчиком
Стрижка поєднує в собі класичну форму каре з сучасною текстурою та легкою недбалістю / Фото Pinterest
Шароване каре з повітряним чубчиком – більш недбалий, молодіжний варіант класичного каре. Створює ефект об'єму й пружності. Найкраще підходить овальній, круглій та серцеподібній формі обличчя.
Бічне каре з косим чубчиком
Стрижка, що добре підкреслює риси обличчя, додає образу свіжості і молодості / Фото BAZAAR
Цей варіант каре укладається на бік, додаючи об'єму й елегантної асиметрії. Підійде тим, хто хоче додати зачісці пружності й сучасного вигляду. Добре підкреслює вилиці та лінію підборіддя.
Муллет
Стрижка особливо популярна в 1980-х роках / Фото Cosmopolitan
Смілива зачіска з коротким волоссям спереду та довгим – ззаду. Ідеальний варіант для тих, хто прагне виділитися. Гарно виглядає на прямому та хвилястому волоссі.
Вовча стрижка
Ця стрижка поєднує в собі різні довжини волосся, створюючи ефект дикої, природної неохайності / Фото Instagram @daniellemarcan
Це поєднання піксі та шаруватої стрижки. Додає волоссю дикої, скуйовдженої текстури. Стала популярною завдяки таким зіркам як Біллі Айліш і Дженна Ортега. Чудовий вибір для густого волосся. На тонкому волоссі теж може виглядати добре, але потребує укладки.
Стрижка "медуза"
Стрижка, що нагадує обриси медузи / Фото Instagram @momo
Нестандартна зачіска з двома рівнями: коротке каре зверху й довше волосся знизу. Це креативна стрижка для тих, хто хоче виділитися. Чудово пасує як прямому, так і хвилястому волоссю.
Часті питання
Які короткі зачіски будуть популярними восени 2025 року?
Восени 2025 року популярними будуть такі короткі зачіски, як біксі, ультракоротка стрижка, піксі, коротке каре, подовжене каре або "лоб", рване каре з легким чубчиком, бічне каре з косим чубчиком, муллет, вовча стрижка та стрижка "медуза".
Яка зачіска підходить для різних форм обличчя та типів волосся?
Біксі є зачіскою, що пасує для різних форм обличчя та типів волосся — вона поєднує стрижку піксі й каре, надає об'єму тонкому волоссю та підходить як для круглих облич із густим волоссям, так і для овальних облич із тонким волоссям.
Чому ультракоротка стрижка популярна серед жінок?
Ультракоротка стрижка популярна серед жінок, які цінують мінімалізм, адже вона максимально відкриває обличчя, підкреслює очі, вилиці та лінію підборіддя. Вона підходить тим, хто прагне сміливої та впевненої зачіски з мінімальним доглядом.