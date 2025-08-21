Короткие волосы триумфально возвращаются в 2025 году, сочетая уверенность со стильной непринужденностью. От нежных пикси до элегантных каре – в этом году в тренде смелые формы и современная текстура.

Какие короткие прически будут доминировать осенью 2025 года, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Perfect.

Какие модные короткие стрижки подходят женщинам любого возраста?

Бикси

Стрижка, что придаст объема тонким волосам / Фото Instagram @yesly

Сочетание стрижки пикси и каре – бикси возвращается как один из самых модных вариантов в 2025 году. Это игривая, легкая в носке прическа, которая прекрасно подходит тем, кто стремится к изменениям.

Бикси отлично смотрится на разных формах лица и типах волос. Если у вас круглое лицо и густые волосы или тонкие волосы и овальная форма лица – эта прическа вам подойдет.

Ультракороткая стрижка

Стрижка подходит, кто имеет красивую форму головы и четкие черты лица / Фото IMDb

Эта стрижка максимально открывает лицо и подчеркивает глаза, скулы, линию подбородка. Она прекрасно подходит тем, кто ценит минимализм – мытье, сушка и укладка волос занимает минимум времени. Эта смелая и уверенная прическа подходит разным типам лиц.

Пикси

Стрижка, которая стала классикой благодаря своей универсальности / Фото Instagram @florencepugh

Пикси – это короткая стрижка с легкими слоями, часто с боковой или прямой челкой. Добавляет объема и упругости. Идеальный вариант для овального или сердцевидного лица. Подходит для разной густоты волос. Особенно популярна среди женщин 50 – 60 лет, ведь визуально омолаживает.

Короткое каре

Классика, которая не выходит из моды / Фото Pinterest

Волосы срезаны примерно на уровне подбородка или чуть выше. Эта прическа подчеркивает черты лица и подходит почти каждой. Идеальный вариант для тех, кто хочет элегантного, но простого в уходе стиля.

Удлиненное каре или "лоб"

Лоб – баланс между короткими и длинными волосами / Фото Instagram @haileybieber

"Лоб" – это стрижка, в которой длина волос достигает от подбородка до ключиц. Подходит овальным, круглым и квадратным формам лица. Добавляет визуальной вытянутости лицу, подчеркивает подбородок. Хорошо смотрится как на прямом, так и на волнистых или вьющихся волосах.

Рваное каре с легкой челкой

Стрижка сочетает в себе классическую форму каре с современной текстурой и легкой небрежностью / Фото Pinterest

Шарованное каре с воздушной челкой – более небрежный, молодежный вариант классического каре. Создает эффект объема и упругости. Лучше всего подходит овальной, круглой и сердцевидной форме лица.

Боковое каре с косой челкой

Стрижка, что хорошо подчеркивает черты лица, добавляет образу свежести и молодости / Фото BAZAAR

Этот вариант каре укладывается на бок, добавляя объема и элегантной асимметрии. Подойдет тем, кто хочет добавить прическе упругости и современного вида. Хорошо подчеркивает скулы и линию подбородка.

Муллет

Стрижка особенно популярна в 1980-х годах / Фото Cosmopolitan

Смелая прическа с короткими волосами спереди и длинными – сзади. Идеальный вариант для тех, кто стремится выделиться. Хорошо смотрится на прямых и волнистых волосах.

Волчья стрижка

Эта стрижка сочетает в себе различные длины волос, создавая эффект дикой, природной неопрятности / Фото Instagram @daniellemarcan

Это сочетание пикси и слоистой стрижки. Добавляет волосам дикой, взъерошенной текстуры. Стала популярной благодаря таким звездам как Билли Айлиш и Дженна Ортега. Отличный выбор для густых волос. На тонких волосах тоже может выглядеть хорошо, но требует укладки.

Стрижка "медуза"

Стрижка, напоминающая очертания медузы / Фото Instagram @momo

Нестандартная прическа с двумя уровнями: короткое каре сверху и длинные волосы снизу. Это креативная стрижка для тех, кто хочет выделиться. Прекрасно подходит как прямым, так и волнистым волосам.