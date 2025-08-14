У женщин после 60 лет волосы часто становятся тоньше и суше, чем были раньше. Это означает, что им стоит добавлять объема и текстуры, а также увлажнения. Звездная стилистка и владелица салона Noordwyck Клара Пьорвис назвала 7 коротких стрижек, которые подойдут женщине за 60 лет, передает 24 Канал со ссылкой на Parade.

Смотрите также Прически для жаркого лета: вы будете выглядеть невероятно

Какие стрижки выбрать женщинам после 60 лет?

Французский боб

Французское каре – это стрижка одной длины с мягкими слоями на концах и челкой, что постепенно удлиняется и переходит в пряди у скул.

Это каре прекрасно подходит женщинам в возрасте, ведь обрамляет лицо и добавляет объема. Особенно она подходит при тонких или редких волосах: слои добавляют густоты, а короткая длина уменьшает вес волос, что делает их более приподнятыми и объемными.

Французский боб у Кайи Гербер: смотрите фото

Пикси

Пикси создает стильный, дерзкий и уверенный образ. Идеальный вариант для тех, кто хочет прическу, за которой нужно минимума ухода.

Пикси добавляет объема на макушке и создает эффект густых волос. Ее можно адаптировать под любую форму лица – круглую, квадратную, овальную или сердцевидную.

Крис Дженнер – известная обладательница пикси: смотрите фото

Длинный боб

Возраст не диктует длину волос – важнее, как вы себя чувствуете. Длинный лоб, как у Джулианны Мур, – хороший вариант для тех, кто хочет сохранить немного длины, но без сложностей ухода за длинными волосами. Подходит для более густых и не слишком сухих волос.

Длинный боб Джулианны Мур: смотрите фото

Классический боб

Классический боб – вневременная стрижка, которая подчеркивает форму лица и линию подбородка, привлекая внимание к глазам. Ровный срез по подбородку или чуть ниже с минимумом слоев придает четкости. Для гладкого эффекта – сушка круглой щеткой и выравнивание плойкой.

Классический боб демонстрирует актриса Джоди Фостер

Бикси

Бикси – сочетание пикси и каре: объем, как в пикси, плюс немного дополнительной длины. Стрижка легкая в уходе, подходит любой форме лица и типу волос.

Бикси у актрисы Эммы Томпсон: смотрите фото

Небрежное многослойное каре

Идеально для тонких волос: слои добавляют упругости и объема, создавая иллюзию более густых волос. Легко укладывать, можно даже высушить на воздухе.

Небрежное многослойное каре в Эллисон Дженни: скришнот

"Волчица"

Современная интерпретация шега с более короткой длиной и многочисленными прядями, обрамляющими лицо. Прекрасно подходит для естественной текстуры волос – волнистых, вьющихся или прямых. Добавляет объема, упругости и легкий рок-н-ролл оттенок.

Стрижка "волчица" у Кортни Лав: смотрите фото