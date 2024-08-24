Як дві краплі води: у США живе "близнючка" британської зірки Емми Вотсон

У США живе ніби "загублена сестра-близнючка" Емми Вотсон – Карі Вітмор. Жінка настільки схожа на британську акторку, що у 2001 році вважали, що вона зіграла роль Герміони у фільмі "Гаррі Поттер і філософський камінь".

Насправді ж, жінка не має жодних сімейних зв'язків з Еммою Вотсон, а просто – дуже схожа. Цікаво, що двійниці голлівудської акторки це принесло чимало подарунків, її впізнавали на вулицях й просили сфотографуватися, а нині – запрошують на різні свята.

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Як живе двійниця Емми Вотсон

Карі Вітмор – 34-річна американка, яка живе в Індіанаполісі. Жінка як дві краплі води схожа на британську акторку Емму Вотсон, а відтоді, як на екранах з'явився фільм про Гаррі Поттера, жінку почали називати Герміоною.

Однак Карі Вітмор не є родичкою акторки, хоча її можна було б сміливо називати "сестрою-близнючкою" Еммою Вотсон – настільки вони схожі. Жінка ж наголошує, що народилася на 6 місяців раніше за зірку, а така увага до неї – приємна.

Нині Карі має 700 тисяч підписників в інстаграмі. Вона зізнається, що й досі її часто зупиняють посеред вулиці й запитують, чи вона Емма Вотсон і чи вона грала роль Герміони. Попри таку увагу й постійні порівняння з зіркою, Карі сприймає себе як окрему особистість й нормально реагує, що її називають двійником акторки.

Коли вийшов перший фільм про Гаррі Поттера, я його ще не бачила. Мені було лише 11 років і на пошті кілька молодих дівчат вказували на мене й називали Герміоною. Я не розуміла, про що вони говорять, тому, коли прийшла додому, то дізналася, що Герміона – це героїня фільму про Гаррі Поттера, яку зіграла Емма,

– пригадує Карі.

Карі Вітмор – ніби близнючка Емми Вотсон: дивіться фото

Жінка додає, що порівняння з Емою Вотсон їй лестить, адже вона вважає її акторську кар'єру приголомшливою. Часто вона отримує різні подарунки в магазинах чи безкоштовні напої у барах та кафе. Ба більше, нерідко жінку можуть почати обнімати зі словами, що Герміона – їхня улюблена героїня.

Однак найбільше Карі Вітмор подобається, як на неї реагують діти. До слова, саме на косплеї вона й заробляє у повсякденному житті.

Моя улюблена реакція – від дітей. Я здебільшого займаюся косплеєм для дітей, які дуже люблять Герміону. Коли я знаю, що зробила день дітей кращим, це дарує мені посмішку. Ці відчуття, коли діти бачать свого улюбленого персонажа – важко описати,

– додає двійниця Емми Вотсон.

Карі Вітмор – двійниця британської акторки: дивіться фото

Хоча Карі давно веде свій блог у мережі, її підписники й досі дивуються, наскільки жінка схожа на Емму Вотсон. У коментарях її часто називають "сестрою-близнючкою" британської акторки.