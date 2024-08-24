На самом же деле, женщина не имеет никаких семейных связей с Эммой Уотсон, а просто – очень похожа. Интересно, что двойнице голливудской актрисы это принесло немало подарков, ее узнавали на улицах и просили сфотографироваться, а сейчас – приглашают на различные праздники.

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Как живет двойница Эммы Уотсон

Кари Уитмор – 34-летняя американка, которая живет в Индианаполисе. Женщина как две капли воды похожа на британскую актрису Эмму Уотсон, а с тех пор, как на экранах появился фильм о Гарри Поттере, женщину начали называть Гермионой.

Однако Кари Уитмор не является родственницей актрисы, хотя ее можно было бы смело называть "сестрой-близняшкой" Эммой Уотсон – настолько они похожи. Женщина же отмечает, что родилась на 6 месяцев раньше звезды, а такое внимание к ней – приятно.

Сейчас Кари имеет 700 тысяч подписчиков в инстаграме. Она признается, что до сих пор ее часто останавливают посреди улицы и спрашивают, или она Эмма Уотсон и играла ли она роль Гермионы. Несмотря на такое внимание и постоянные сравнения со звездой, Кари воспринимает себя как отдельную личность и нормально реагирует, что ее называют двойником актрисы.

Когда вышел первый фильм о Гарри Поттере, я его еще не видела. Мне было всего 11 лет и на почте несколько молодых девушек указывали на меня и называли Гермионой. Я не понимала, о чем они говорят, поэтому, когда пришла домой, то узнала, что Гермиона – это героиня фильма о Гарри Поттере, которую сыграла Эмма,

– вспоминает Кари.

Кари Уитмор – будто близняшка Эммы Уотсон: смотрите фото

Женщина добавляет, что сравнение с Эммой Уотсон ей льстит, ведь она считает ее актерскую карьеру потрясающей. Часто она получает различные подарки в магазинах или бесплатные напитки в барах и кафе. Более того, нередко женщину могут начать обнимать со словами, что Гермиона – их любимая героиня.

Однако больше всего Каре Уитмор нравится, как на нее реагируют дети. К слову, именно на косплее она и зарабатывает в повседневной жизни.

Моя любимая реакция – от детей. Я по большей части занимаюсь косплеем для детей, которые очень любят Гермиону. Когда я знаю, что сделала день детей лучше, это дарит мне улыбку. Эти ощущения, когда дети видят своего любимого персонажа – трудно описать,

– добавляет двойник Эммы Уотсон.

Кари Уитмор – двойник британской актрисы: смотрите фото

Хотя Кари давно ведет свой блог в сети, ее подписчики до сих пор удивляются, насколько женщина похожа на Эмму Уотсон. В комментариях ее часто называют "сестрой-близнецом" британской актрисы.