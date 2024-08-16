Почему она отказалась от растительной пища и как это изменило ее жизнь и состояние организма, рассказываем дальше.

К теме Блогерша 40 дней пила только апельсиновый сок: как это изменило ее жизнь

Как женщина живет без фруктов и овощей

Британка Лаура Слизайт – бывшая веганка. Когда-то она питалась только сырыми овощами и фруктами, но говорит, что в то время боролась с высоким уровнем сахара в крови и не могла нормально спать.

Теперь же 39-летняя жительница Лондона изменила диету. Последний год она ест только мясо, рыбу, яйца, сыр, жиры и не употребляет растительную пищу.

Я живу больше года без фруктов и овощей. Они содержат много генетически модифицированных организмов, их опрыскивают пестицидами, гербицидами, а это вызывает много проблем в нашей системе пищеварения. В мясе есть все необходимые питательные вещества, поэтому можно долго обходиться без фруктов и овощей. Безусловно, можно навсегда отказаться от них,

– убеждена Лаура.

Женщина настаивает, что благодаря экстремальной плотоядной диете она стала здоровее, чем когда-либо.

Літо – ідеальний час для змін. Незвична зачіска, оригінальний манікюр чи яскравий макіяж піднімуть настрій цього сезону. А ще більшої впевненості може додати нова білизна від Anabel Arto. Вироби українського бренду легко підкреслять індивідуальність, допоможуть відчути себе особливою, а також гарантовано пасуватимуть до будь-якого літнього образу.

Она утверждает, что ее экзема, боль в суставах и отеки исчезли, кровотечение десен прекратилось, а также британка отметила положительные изменения в своем настроении и уровне тревожности.

Женщина соблюдает мясную диету: смотрите фото

После первых 30 дней я начала чувствовать себя прекрасно, я была полна энергии, и мое пищеварение улучшилось. Я решил провести так 100 дней, после которых поняла, что это станет моим стилем жизни. Прошло уже больше года, и я точно могу сказать, что впервые в своей жизни чувствую себя человеком,

– делится Лаура.

После того, как она не прикасалась к мясу в течение 13 лет, женщина медленно вернула различные группы продуктов в свой рацион, прежде чем решила придерживаться мясной диеты.

В то время как критики говорили, что она умрет от сердечного приступа, если будет продолжать так питаться, британка убеждает, что польза от ее диеты безгранична.

Я чувствую, что эта диета изменила что-то в моем мозгу. Мои проблемы со сном полностью исчезли, и теперь я касаюсь подушки и засыпаю, а просыпаюсь даже перед будильником, тогда как раньше я едва спала три часа в сутки,

– рассказывает женщина.

Лаура замечает, что также состояние ее тела улучшилось, она стала меньше болеть, исчезли проблемы с пищеварением, а ее волосы еще никогда не были такими блестящими.

В то же время врачи не так оптимистичны относительно диеты женщины. Британский доктор Набил Аршад говорит, что питание без фруктов или овощей не рекомендуется.

Причина в том, что фрукты и овощи наполнены витаминами, минералами и питательными веществами, такими как фолат, калий, витамин С и тому подобное. Они также являются прекрасным источником клетчатки и жидкости, поэтому дают необходимые витамины для организма, а также обеспечивают правильную поддержку для работы кишечника.

Фрукты и овощи могут помочь снизить риск сердечных заболеваний, инсульта и даже некоторых видов рака,

– отмечает врач.

Специалист предупреждает, что люди, которые не едят фруктов и овощей, могут столкнуться с риском для здоровья, добавляя, что в краткосрочной перспективе могут возникнуть проблемы с пищеварением и уровнем энергии, состоянием кожи и ногтей, а в долгосрочной перспективе это грозит более серьезными болезнями.

Важно! Этот текст носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье.