Чому вона відмовилась від рослинної їжа та як це змінило її життя та стан організму, розповідаємо далі.

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Як жінка живе без фруктів та овочів

Британка Лаура Слізайт – колишня веганка. Колись вона харчувалася тільки сирими овочами й фруктами, але каже, що в той час боролася з високим рівнем цукру в крові та не могла нормально спати.

Тепер же 39-річна мешканка Лондона змінила дієту. Останній рік вона їсть лише м’ясо, рибу, яйця, сир, жири та не вживає рослинну їжу.

Я живу понад рік без фруктів і овочів. Вони містять багато генетично модифікованих організмів, їх обприскують пестицидами, гербіцидами, а це викликає багато проблем у нашій системі травлення. У м’ясі є всі необхідні поживні речовини, тому можна довго обходитися без фруктів і овочів. Безумовно, можна назавжди відмовитися від них,

– переконана Лаура.

Жінка наполягає, що завдяки екстремальній м’ясоїдній дієті вона стала здоровішою, ніж будь-коли.

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Вона стверджує, що її екзема, біль у суглобах і набряки зникли, кровотеча ясен припинилася, а також британка відзначила позитивні зміни у своєму настрої та рівні тривожності.

Жінка має м’ясну дієту: дивіться фото

Після перших 30 днів я почала почувати себе чудово, я була повна енергії, і моє травлення покращилося. Я вирішив провести так 100 днів, після яких зрозуміла, що це стане моїм стилем життя. Пройшло вже більше року, і я точно можу сказати, що вперше у своєму житті почуваюся людиною,

– ділиться Лаура.

Після того, як вона не торкалася м’яса протягом 13 років, жінка повільно повернула різні групи продуктів у свій раціон, перш ніж вирішила дотримуватися м'ясної дієти.

У той час як критики казали, що вона помре від серцевого нападу, якщо продовжуватиме так харчуватися, британка переконує, що користь від її дієти безмежна.

Я відчуваю, що ця дієта змінила щось у моєму мозку. Мої проблеми зі сном повністю зникли, тож тепер я торкаюся подушки й засинаю, а прокидаюся навіть перед будильником, тоді як раніше я ледве спала три години на добу,

– розповідає жінка.

Лаура зауважує, що також стан її тіла покращився, вона стала менше хворіти, зникли проблеми з травленням, а її волосся ще ніколи не було таким блискучим.

Водночас лікарі не такі оптимістичні щодо дієти жінки. Британський доктор Набіл Аршад каже, що харчування без фруктів чи овочів не рекомендоване.

Причина в тому, що фрукти та овочі наповнені вітамінами, мінералами та поживними речовинами, такими як фолат, калій, вітамін С тощо. Вони також є чудовим джерелом клітковини та рідини, тож дають необхідні вітаміни для організму, а також забезпечують правильну підтримку для роботи кишківника.

Фрукти та овочі можуть допомогти знизити ризик серцевих захворювань, інсульту та навіть деяких видів раку,

– наголошує лікар.

Фахівець попереджає, що люди, які не їдять фруктів і овочів, можуть зіткнутися з ризиком для здоров’я, додаючи, що у короткостроковій перспективі можуть виникнути проблеми з травленням та рівнем енергії, станом шкіри та нігтів, а в довгостроковій перспективі це загрожує більш серйозними хворобами.

Важливо! Цей текст має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я.