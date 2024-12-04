Картата сорочка завжди займала провідні позиції, але в певний час вона то з’являлася на модному п'єдесталі, то зникала, пише 24 Канал з посиланням на Vogue.

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Картата сорочка повертається в моду

Люблять сорочку в клітинку за те, що вона є елементом для створення багатошарових образів. Влітку ми одягаємо її під топи, майки чи футболки, а от взимку вона чудово буде стилізуватися з лонгслівами та гольфами.

Що цікаво, сорочку в клітинку представили у своїх колекціях бренди The Row і Bottega Veneta. Вони довели, що утилітарна річ може стати чудовим базовим елементом гардероба. Навіть зараз модниці демонструють цікаві образи з сорочкою, зав’язуючи її на пояс до лосин з уггами та дублянки.

Bottega Veneta презентували червоно-біло-чорну сорочку виготовлену зі шкіри. Це для нас трохи незвичний матеріал, але безумовно цікавий.



Картаті сорочки будуть в моді у 2025 році / Фото Vogue

А от у The Row сорочка була представлена в кашеміровій тканині найвищої якості, що зробило її елегантною та вишуканою.



Cорочки в клітинку будуть в моді у 2025 році / Фото Vogue

Картата сорочка є актуальною ще з 1990-х років. Тоді вона стала частиною гранж-руху. Поєднання сорочки в клітинку з футболками, широкими джинсами та грубими черевиками стало культовим. У 2000-х роках сорочка знову стала популярною. Тоді сестри Мері-Кейт Олсен демонстрували багато образів з легінсами, картатими сорочками та модними сумками.



Картаті сорочки будуть в моді у 2025 році / Фото Pinterest



Cорочки в клітинку будуть в моді у 2025 році / Фото Pinterest

У сучасному світі, картата сорочка – це символ базового, але ретельно продуманого стилю, який завжди матиме актуальний вигляд. Втім у 2025 році замість хіпстерського шику чи гранжу, сорочка стане елементом мінімалістичних та розкішних образів. Доповнюйте сорочку чорними класичними штанами чи прямими джинсами.



Картаті сорочки будуть в моді у 2025 році / Фото Pinterest

Гарно стилізується сорочка з уггами, черевиками челсі чи навіть взуттям на підборах. Все залежить від того, яке вбрання ви оберете під низ, зачіску та прикраси.