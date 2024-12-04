Розпочався грудень, а це означає, що час дізнатися про модні тенденції головних уборів, які є важливим елементом нашого гардероба, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку стилістки Анни Ленової.
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З кожним днем стає все холодніше, тому не варто оминати головні убори. Вони є красивими, цікавими й чудово підійдуть до будь-якого верхнього одягу.
Панама
Стилістка радить звернути на них увагу, які будуть гарно виглядати з пальтами та силуетними куртками. Дизайнери вже давно почали презентувати на зиму утеплені пальта, тож вам точно пощастить знайти щось для себе. Щодо силуетних курток, то радимо обирати красиві куртки з поясом на талії.
Стильні головні убори на зиму / Фото Pinterest
Шапка-таблетка
Цей головний убір є екстравагантним, тож підійде тим дівчатам, які не бояться експериментів та хочуть спробувати на собі щось цікаве.
Модні головні убори на зиму / Фото Pinterest
Хутряні шапки
Такий цікавий варіант шапок носили у 90-х роках наші мами, втім мода повернулася, тож зараз ці головні убори є ідеальним варіантом під довгу чи коротку шубу на зиму, чи навіть базовий пуховик.
Стильні головні убори на зиму / Фото Pinterest
Шапки вушанки
Об’ємні хутряні шапки виглядають дуже грайливо та стильно. Вони добре пасують до дублянок та шуб в поєднанні з уггами чи чоботами дутиками.
Цікаві головні убори на зиму / Фото Pinterest
Пов’язки
Цей елемент гардероба не зовсім захистить вас від холоду й вітру, втім якщо на вулиці буд плюсова температура, тоді можна поєднувати розкішні пальта чи шуби утепленою пов’язкою.
Стильні головні убори на зиму / Фото Pinterest
Не забувайте на зиму про базовий головний убір – шапку біні, яка найкраще підійде до будь-якого аутфіту. Щоб додати образам цікавинки – обирайте хустину чи зав’язуйте навколо голови цупкий та теплий шарф.