Розпочався грудень, а це означає, що час дізнатися про модні тенденції головних уборів, які є важливим елементом нашого гардероба, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку стилістки Анни Ленової.

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З кожним днем стає все холодніше, тому не варто оминати головні убори. Вони є красивими, цікавими й чудово підійдуть до будь-якого верхнього одягу.

Панама

Стилістка радить звернути на них увагу, які будуть гарно виглядати з пальтами та силуетними куртками. Дизайнери вже давно почали презентувати на зиму утеплені пальта, тож вам точно пощастить знайти щось для себе. Щодо силуетних курток, то радимо обирати красиві куртки з поясом на талії.



Стильні головні убори на зиму / Фото Pinterest

Шапка-таблетка

Цей головний убір є екстравагантним, тож підійде тим дівчатам, які не бояться експериментів та хочуть спробувати на собі щось цікаве.



Модні головні убори на зиму / Фото Pinterest

Хутряні шапки

Такий цікавий варіант шапок носили у 90-х роках наші мами, втім мода повернулася, тож зараз ці головні убори є ідеальним варіантом під довгу чи коротку шубу на зиму, чи навіть базовий пуховик.



Стильні головні убори на зиму / Фото Pinterest

Шапки вушанки

Об’ємні хутряні шапки виглядають дуже грайливо та стильно. Вони добре пасують до дублянок та шуб в поєднанні з уггами чи чоботами дутиками.



Цікаві головні убори на зиму / Фото Pinterest

Пов’язки

Цей елемент гардероба не зовсім захистить вас від холоду й вітру, втім якщо на вулиці буд плюсова температура, тоді можна поєднувати розкішні пальта чи шуби утепленою пов’язкою.



Стильні головні убори на зиму / Фото Pinterest

Не забувайте на зиму про базовий головний убір – шапку біні, яка найкраще підійде до будь-якого аутфіту. Щоб додати образам цікавинки – обирайте хустину чи зав’язуйте навколо голови цупкий та теплий шарф.