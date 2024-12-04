Начался декабрь, а это значит, что время узнать о модных тенденциях головных уборов, которые являются важным элементом нашего гардероба, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу стилистки Анны Леновой.

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С каждым днем становится все холоднее, поэтому не стоит обходить стороной головные уборы. Они являются красивыми, интересными и прекрасно подойдут к любой верхней одежде.

Панама

Стилистка советует обратить на них внимание, которые будут хорошо смотреться с пальто и силуэтными куртками. Дизайнеры уже давно начали презентовать на зиму утепленные пальто, поэтому вам точно повезет найти что-то для себя. По силуэтных курток, то советуем выбирать красивые куртки с поясом на талии.



Стильные головные уборы на зиму / Фото Pinterest

Шапка-таблетка

Этот головной убор является экстравагантным, поэтому подойдет тем девушкам, которые не боятся экспериментов и хотят попробовать на себе что-то интересное.



Модные головные уборы на зиму / Фото Pinterest

Меховые шапки из меха

Такой интересный вариант шапок носили в 90-х годах наши мамы, впрочем мода вернулась, поэтому сейчас эти головные уборы являются идеальным вариантом под длинную или короткую шубу на зиму, или даже базовый пуховик.



Стильные головные уборы на зиму / Фото Pinterest

Шапки ушанки

Объемные меховые шапки выглядят очень игриво и стильно. Они хорошо подходят к дубленкам и шубам в сочетании с уггами или сапогами дутиками.



Интересные головные уборы на зиму / Фото Pinterest

Повязки

Этот элемент гардероба не совсем защитит вас от холода и ветра, впрочем если на улице будет плюсовая температура, тогда можно сочетать роскошные пальто или шубы утепленной повязкой.



Стильные головные уборы на зиму / Фото Pinterest

Не забывайте на зиму о базовом головном уборе – шапку бини, которая лучше всего подойдет к любому аутфиту. Чтобы добавить образам изюминки – выбирайте платок или завязывайте вокруг головы плотный и теплый шарф.